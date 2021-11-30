***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2021 09:06
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980180
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
0
En Düşük
0
18:0512,8118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,9085
En Düşük
12,6998
18:0514,5054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0365
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,6058
En Düşük
14,2915
18:05741,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 6,33
|Açılış
|: 741,33
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
744,46
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 0,00
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7723
|12,7778
|% -0,30
|
|Euro
|14,4472
|14,4989
|% 0,21
|
|Sterlin
|17,1074
|17,1932
|% 0,66
|
|Frank
|13,9407
|14,0247
|% 0,89
|
|Riyal
|3,4251
|3,4423
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,04
|
|Altın Gr.
|743
|743
|8,01
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,46
|0,03
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|-2,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
-
17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
-
17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
-
17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem