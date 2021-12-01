***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2021 09:16
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980386
BIST
11:211.853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 43,73
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:2113,6531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0180
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:2115,4523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0742
|Açılış
|: 15,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:21772,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -6,20
|Açılış
|: 772,54
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.959
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.911.161
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.783.083
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|57.981.819
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|59,90
|8.408.625
|% -9,92
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,20
|869.312.408
|% 5,69
|
|SISE
|13,19
|722.233.883
|% 5,10
|
|GARAN
|11,60
|644.319.949
|% 1,58
|
|KRDMD
|8,90
|636.317.466
|% 4,09
|
|SASA
|45,56
|571.817.898
|% 4,98
|
|TSKB
|1,51
|131.113.160
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,90
|636.317.466
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,24
|225.701.465
|% 2,21
|
|PETKM
|7,99
|540.074.532
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,27
|146.345.078
|% 1,34
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6020
|13,6531
|% -0,13
|
|Euro
|15,3894
|15,4523
|% -0,48
|
|Sterlin
|17,9133
|18,0032
|% -1,16
|
|Frank
|14,6406
|14,7288
|% -1,27
|
|Riyal
|3,5880
|3,6060
|% -1,22
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|8,56
|
|Altın Gr.
|772
|772
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,88
|71,88
|2,65
|