***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2021 09:17
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980791
BIST
18:051.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
0
En Düşük
0
18:0513,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0080
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
18:0515,4870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0218
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
18:05777,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,76
|Açılış
|: 777,34
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALARK
|11,14
|91.675.698
|% 0,00
|
|ASELS
|21,90
|1.202.676.953
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,31
|445.598
|% 0,00
|
|BRLSM
|9,94
|60.735.749
|% 0,00
|
|ECZYT
|48,20
|29.469.219
|% 0,00
|
|ALARK
|11,14
|91.675.698
|% 0,00
|
|ASELS
|21,90
|1.202.676.953
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,31
|445.598
|% 0,00
|
|BRLSM
|9,94
|60.735.749
|% 0,00
|
|ECZYT
|48,20
|29.469.219
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 0,00
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% 0,00
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,00
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 0,00
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|148.230.492
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6582
|13,7168
|% 0,39
|
|Euro
|15,4306
|15,4951
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,0835
|18,1742
|% -0,42
|
|Frank
|14,7608
|14,8497
|% -0,37
|
|Riyal
|3,6255
|3,6437
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|6,88
|
|Altın Gr.
|778
|778
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,00
|
|B. Petrol
|70,68
|70,68
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 323 adet işlem
-
17:58DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 618 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de