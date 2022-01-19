***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.01.2022 16:41
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdin Özel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995178
BIST
17:002.033
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 53,36
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.034
En Düşük
1.959
17:0013,5504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0210
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
17:0015,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0586
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
17:00794,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,27
|Açılış
|: 794,74
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler16:58
|HLGYO
|2,75
|160.415.149
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|46.973.323
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|33.177.730
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|KAPLM
|40,80
|32.937.908
|% 9,97
|
|PKENT
|296,20
|4.067.956
|% -10,00
|
|CRDFA
|2,70
|38.304.694
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|13.481.797
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.488.728
|% -9,87
|
|THYAO
|27,34
|3.721.346.679
|% 1,71
|
|KRDMD
|12,25
|3.142.768.033
|% 3,38
|
|GARAN
|11,91
|2.534.692.702
|% 3,39
|
|SISE
|14,20
|2.462.472.611
|% 0,14
|
|YKBNK
|4,06
|2.217.057.569
|% 6,56
|
|YKBNK
|4,06
|2.217.057.569
|% 6,56
|
|EKGYO
|2,46
|1.065.966.320
|% 3,36
|
|KRDMD
|12,25
|3.142.768.033
|% 3,38
|
|PETKM
|9,06
|2.031.946.124
|% 3,66
|
|GARAN
|11,91
|2.534.692.702
|% 3,39
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5434
|13,5525
|% 0,17
|
|Euro
|15,3622
|15,3764
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,4081
|18,5004
|% 0,39
|
|Frank
|14,7270
|14,8157
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6013
|3,6194
|% 0,13
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|9,78
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,90
|
|Cumhuriyet
|5.269
|5.348
|-7,00
|
|Tam
|5.245
|5.378
|-1,12
|
|Yarım
|2.535
|2.601
|-0,54
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|0,16
|
|B. Petrol
|87,94
|87,94
|0,43
|
Seans Raporu
16:58
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-
17:13YKBNK
Yüzde 6.56 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 557, 921, 252 adet işlem
-
17:12OYYAT
Yüzde 7.04 oranında artışla 48.04 lira fiyatla işlem gören hissede 787, 023 adet işlem
-
17:11AYCES
Yüzde 9.02 oranında artışla 74.95 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 310 adet işlem
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 82 artarak (% 2.69 ) 1, 822
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SANEL, HLGYO, BASCM, KAPLM, EUHOL