***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim
11.07.2020 11:58
***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim )
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Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/06/2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
30/06/2020
Devrolunan Şirketin Unvanı
Eryap Mühendislik İnş. Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş.
Tescil Tarihi
30/06/2020
Pay Dağıtım Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Eryap Mühendislik İnş. Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş., TTK ilgili hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. Maddelerinde yer alan birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAY. GEL. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından devir alınmak sureti ile 30.06.2020 tarihi itibari ile EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAY. GEL. SAN. VE TİC. A.Ş. ile birleştirilmiştir. Bahse konu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 30/06/2020-104586 sayılı ve 30/06/2020-104587 evrak tarihli ve sayılı yazıları ile tescil edilmiştir.
Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859138
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
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|| -985,03
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En Düşük
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18:056,8684
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18:05397,12
En Yüksek
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|: -0,21%
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|Önceki Kapanış
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399,77
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6404
|8,6837
|% 0,17
|
|Frank
|7,2646
|7,3084
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-4,84
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|
|Tam
|2.659
|2.674
|1,50
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,70
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,92
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