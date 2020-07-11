***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim









***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDevrolma İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi10/06/2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi30/06/2020Devrolunan Şirketin UnvanıEryap Mühendislik İnş. Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş.Tescil Tarihi30/06/2020Pay Dağıtım TarihiAçıklamalarŞirketimiz Eryap Mühendislik İnş. Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş., TTK ilgili hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. Maddelerinde yer alan birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAY. GEL. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından devir alınmak sureti ile 30.06.2020 tarihi itibari ile EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAY. GEL. SAN. VE TİC. A.Ş. ile birleştirilmiştir. Bahse konu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 30/06/2020-104586 sayılı ve 30/06/2020-104587 evrak tarihli ve sayılı yazıları ile tescil edilmiştir.Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859138BIST