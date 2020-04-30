***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 19:58
***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 194.000.000 -345.377 -15.035.137 -15.802.209 162.817.277 162.817.277
Transferler
-15.802.209 15.802.209 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0 -150.905.813 -150.905.813 -150.905.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-976.083 -976.083 -976.083
Sermaye Arttırımı
156.000.000 156.000.000 156.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.000.000 -1.321.460 -30.837.346 -150.905.813 166.935.381 166.935.381
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
350.000.000 -1.321.460 -30.837.346 -150.905.813 166.935.381 166.935.381
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
23.730.999 23.730.999 23.730.999
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-150.905.813 150.905.813 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
8.940.732 8.940.732 8.940.732
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
364.856 364.856 364.856
Sermaye Arttırımı
28.000.000 157.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
378.000.000 157.000.000 -956.604 -158.012.160 8.940.732 384.971.968 384.971.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-312.778.374 201.223.517
Dönem Karı (Zararı)
8.940.732 -150.905.813
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.940.732 -150.905.813
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
138.049.408 68.925.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 5.130.419 527.135
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24.661.734 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 24.661.734 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
83.200 134.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 83.200 134.373
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.922.449 91.542.467
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 56.867.524 85.344.980
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -575.768 -11.539.622
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 9.630.693 17.737.109
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 18.520.607 -23.277.976
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23.730.999 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-459.524.294 283.634.094
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.622.119 -4.917.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -173.622.119 -4.917.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
100.618.054 -102.960.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 100.618.054 -102.960.330
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -127.662.694 494.198.135
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.120.860 188.545.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -168.120.860 188.545.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 49.769 -434.766
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.641.694 195.567.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -116.641.694 195.567.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.855.250 -486.364.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
71.318.219 39.684.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-45.462.969 -526.048.988
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-312.534.154 201.654.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -244.220 -430.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
477.123.810 -295.095.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
478.412.949
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 478.412.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.408.173 -18.106.287
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.397.011 -18.106.287
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.119.034 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -276.988.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.492.245 100.103.034
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
185.000.000 156.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 185.000.000 156.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-273.624.721 29.448.014
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -273.624.721 29.448.014
Ödenen Faiz
25 -56.867.524 -85.344.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.853.191 6.231.324
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 18.853.191 6.231.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.395.928 4.164.604
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.249.119 10.395.928
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 29.249.119 10.395.928
Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
256.726.074 134.525.046
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 146.003.149 46.467.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 110.722.925 88.057.970
Diğer Alacaklar
2.589.693 103.207.747
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 103.118.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.589.693 89.592
Stoklar
10 962.442.389 834.779.695
Peşin Ödenmiş Giderler
1.055.549 63.059.653
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 17.523.427
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.055.549 45.536.226
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
28 97.420 167.847
Diğer Dönen Varlıklar
120.282.378 129.526.252
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 120.282.378 129.526.252
ARA TOPLAM
1.372.442.622 1.275.662.168
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.372.442.622 1.275.662.168
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0
Ticari Alacaklar
42.637.100 25.508.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 28.757.890 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 13.879.210 25.508.436
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 269.514.938 276.577.019
Maddi Duran Varlıklar
13 4.451.904 479.647.438
Arazi ve Arsalar
0 37.593
Binalar
3.563.159 407.804
Taşıtlar
53.291 87.320
Mobilya ve Demirbaşlar
835.454 824.091
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 478.290.630
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 22.341 18.955
Diğer Haklar
11.162 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.179 18.955
Peşin Ödenmiş Giderler
186 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 186 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 16.763.595 35.485.460
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
333.390.064 817.237.308
TOPLAM VARLIKLAR
1.705.832.686 2.092.899.476
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.692.161 140.505.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.692.161 140.505.237
Banka Kredileri
0 107.812.658
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
75.292 32.692.579
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
30.616.869 0
Ticari Borçlar
256.815.774 425.512.402
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 241.233.246 369.195.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.582.528 56.317.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 348.559 298.790
Diğer Borçlar
211.005.563 327.647.257
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 202.771.376 313.153.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.234.187 14.493.458
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
283.139.975 328.603.475
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 16.311.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 283.139.975 312.291.816
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.913 3.382
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.913 3.382
ARA TOPLAM
782.005.945 1.222.570.543
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
782.005.945 1.222.570.543
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
533.301.890 697.113.535
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
533.301.890 697.113.535
Banka Kredileri
7 311.462.233 697.053.976
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 59.559
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 221.839.657 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
831.293 1.460.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 831.293 1.460.077
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 4.721.590 4.819.940
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
538.854.773 703.393.552
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.320.860.718 1.925.964.095
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
384.971.968 166.935.381
Ödenmiş Sermaye
20 378.000.000 350.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 157.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-956.604 -1.321.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-956.604 -1.321.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -956.604 -1.321.460
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -158.012.160 -30.837.346
Net Dönem Karı veya Zararı
8.940.732 -150.905.813
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
384.971.968 166.935.381
TOPLAM KAYNAKLAR
1.705.832.686 2.092.899.476
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 733.943.492 945.039.359
Satışların Maliyeti
21 -511.712.722 -878.231.664
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
222.230.770 66.807.695
BRÜT KAR (ZARAR)
222.230.770 66.807.695
Genel Yönetim Giderleri
22 -22.896.332 -4.313.694
Pazarlama Giderleri
22 -26.116.628 -9.803.789
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 425.830.585 559.504.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -484.438.953 -639.903.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.609.442 -27.708.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 7.394.848 686.212
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
122.004.290 -27.022.049
Finansman Gelirleri
25 160.104.389 235.812.379
Finansman Giderleri
25 -254.647.340 -382.974.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.461.339 -174.183.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.520.607 23.277.976
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -18.520.607 23.277.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.940.732 -150.905.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.940.732 -150.905.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.940.732 -150.905.813
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
364.856 -976.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 467.764 -1.251.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-102.908 275.305
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
26 -102.908 275.305
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
364.856 -976.083
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.305.588 -151.881.896
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.305.588 -151.881.896
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841971
BIST