***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 194.000.000 -345.377 -15.035.137 -15.802.209 162.817.277 162.817.277Transferler-15.802.209 15.802.209 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)0 -150.905.813 -150.905.813 -150.905.813Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-976.083 -976.083 -976.083Sermaye Arttırımı156.000.000 156.000.000 156.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.000.000 -1.321.460 -30.837.346 -150.905.813 166.935.381 166.935.381Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.000.000 -1.321.460 -30.837.346 -150.905.813 166.935.381 166.935.381Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler23.730.999 23.730.999 23.730.999Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-150.905.813 150.905.813 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)8.940.732 8.940.732 8.940.732Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)364.856 364.856 364.856Sermaye Arttırımı28.000.000 157.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler378.000.000 157.000.000 -956.604 -158.012.160 8.940.732 384.971.968 384.971.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-312.778.374 201.223.517Dönem Karı (Zararı)8.940.732 -150.905.813Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.940.732 -150.905.813Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler138.049.408 68.925.999Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 5.130.419 527.135Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler24.661.734 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 24.661.734 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler83.200 134.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 83.200 134.373Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler65.922.449 91.542.467Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 56.867.524 85.344.980Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -575.768 -11.539.622Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 9.630.693 17.737.109Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 18.520.607 -23.277.976Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23.730.999 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-459.524.294 283.634.094Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-173.622.119 -4.917.593İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -173.622.119 -4.917.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler100.618.054 -102.960.330İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 100.618.054 -102.960.330Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -127.662.694 494.198.135Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-168.120.860 188.545.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -168.120.860 188.545.228Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 49.769 -434.766Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-116.641.694 195.567.434İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -116.641.694 195.567.434İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.855.250 -486.364.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)71.318.219 39.684.974Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-45.462.969 -526.048.988Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-312.534.154 201.654.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -244.220 -430.763Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI477.123.810 -295.095.227Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri478.412.949Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 478.412.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.408.173 -18.106.287Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.397.011 -18.106.287Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -11.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 2.119.034 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -276.988.940FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-145.492.245 100.103.034Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri185.000.000 156.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 185.000.000 156.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-273.624.721 29.448.014Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -273.624.721 29.448.014Ödenen Faiz25 -56.867.524 -85.344.980YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.853.191 6.231.324NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 18.853.191 6.231.324DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.395.928 4.164.604DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.249.119 10.395.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 29.249.119 10.395.928Finansal Yatırımlar6 0 0Ticari Alacaklar256.726.074 134.525.046İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 146.003.149 46.467.076İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 110.722.925 88.057.970Diğer Alacaklar2.589.693 103.207.747İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 103.118.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.589.693 89.592Stoklar10 962.442.389 834.779.695Peşin Ödenmiş Giderler1.055.549 63.059.653İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27 0 17.523.427İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.055.549 45.536.226Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri28 97.420 167.847Diğer Dönen Varlıklar120.282.378 129.526.252İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 120.282.378 129.526.252ARA TOPLAM1.372.442.622 1.275.662.168TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.372.442.622 1.275.662.168DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Ticari Alacaklar42.637.100 25.508.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 28.757.890 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 13.879.210 25.508.436Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 269.514.938 276.577.019Maddi Duran Varlıklar13 4.451.904 479.647.438Arazi ve Arsalar0 37.593Binalar3.563.159 407.804Taşıtlar53.291 87.320Mobilya ve Demirbaşlar835.454 824.091Yapılmakta Olan Yatırımlar0 478.290.630Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 22.341 18.955Diğer Haklar11.162 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.179 18.955Peşin Ödenmiş Giderler186 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 186 0Ertelenmiş Vergi Varlığı28 16.763.595 35.485.460Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR333.390.064 817.237.308TOPLAM VARLIKLAR1.705.832.686 2.092.899.476KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30.692.161 140.505.237İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30.692.161 140.505.237Banka Kredileri0 107.812.658Kiralama İşlemlerinden Borçlar75.292 32.692.579İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları30.616.869 0Ticari Borçlar256.815.774 425.512.402İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 241.233.246 369.195.216İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 15.582.528 56.317.186Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 348.559 298.790Diğer Borçlar211.005.563 327.647.257İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 202.771.376 313.153.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.234.187 14.493.458Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)283.139.975 328.603.475İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27 0 16.311.659İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 283.139.975 312.291.816Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.913 3.382İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 3.913 3.382ARA TOPLAM782.005.945 1.222.570.543TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER782.005.945 1.222.570.543UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar533.301.890 697.113.535İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar533.301.890 697.113.535Banka Kredileri7 311.462.233 697.053.976Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 0 59.559İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 221.839.657 0Uzun Vadeli Karşılıklar831.293 1.460.077Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 831.293 1.460.077Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 4.721.590 4.819.940TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER538.854.773 703.393.552TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.320.860.718 1.925.964.095ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar384.971.968 166.935.381Ödenmiş Sermaye20 378.000.000 350.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 157.000.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-956.604 -1.321.460Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-956.604 -1.321.460Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -956.604 -1.321.460Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -158.012.160 -30.837.346Net Dönem Karı veya Zararı8.940.732 -150.905.813TOPLAM ÖZKAYNAKLAR384.971.968 166.935.381TOPLAM KAYNAKLAR1.705.832.686 2.092.899.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 733.943.492 945.039.359Satışların Maliyeti21 -511.712.722 -878.231.664TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)222.230.770 66.807.695BRÜT KAR (ZARAR)222.230.770 66.807.695Genel Yönetim Giderleri22 -22.896.332 -4.313.694Pazarlama Giderleri22 -26.116.628 -9.803.789Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 425.830.585 559.504.530Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -484.438.953 -639.903.003ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)114.609.442 -27.708.261Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 7.394.848 686.212Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)122.004.290 -27.022.049Finansman Gelirleri25 160.104.389 235.812.379Finansman Giderleri25 -254.647.340 -382.974.119SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.461.339 -174.183.789Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.520.607 23.277.976Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -18.520.607 23.277.976SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.940.732 -150.905.813DÖNEM KARI (ZARARI)8.940.732 -150.905.813Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.940.732 -150.905.813Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar364.856 -976.083Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 467.764 -1.251.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-102.908 275.305Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi26 -102.908 275.305Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)364.856 -976.083TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.305.588 -151.881.896Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.305.588 -151.881.896http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841971BIST