***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz tarafından ihraç edilen 125.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 9.862.500 TL faiz ödemesi 03.06.2020 itibarıyla yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.11.2022Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSERYPK2224Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 7,89 15,82 16,45 9.862.500 Evet2 02.12.2020 01.12.2020 02.12.2020 6,34 12,7148 13,12023 02.06.2021 01.06.2021 02.06.20214 01.12.2021 30.11.2021 01.12.20215 01.06.2022 31.05.2022 01.06.20226 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar1092 gün vadeli 125.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen tahvillerin ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848993BIST