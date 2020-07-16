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***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.07.2020 17:53
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***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Yeni Faiz Oranı ve Ödeme Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERYP12313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.07.2020 14.07.2020 7,2 14,44 14,96 5.400.000 Evet
2 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 6,93 13,9 14,38
3 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021
4 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022
5 13.07.2022 12.07.2022 13.07.2022
6 11.01.2023 10.01.2023 11.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2023 10.01.2023 11.01.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
1092 gün vadeli 75.000.000 TRY nominal tutarlı nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleşen tahvillerin ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860126


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 17,82 126.931.709 % 10,00  
BURVA 33,22 13.939.851 % 10,00  
ISBIR 1.320,00 854.703 % 10,00  
VKFYO 5,06 9.786.218 % 10,00  
YESIL 17,84 16.580.813 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6121 8,6553 % 0,09  
Frank 7,2371 7,2807 % 0,11  
Riyal 1,8226 1,8318 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.806 -5,30  
Altın Gr. 398 399 -0,40  
Cumhuriyet 2.589 2.612 -4,80  
Tam 2.667 2.681 -4,90  
Yarım 1.295 1.311 -2,40  
Çeyrek 649 656 -1,20  
Gümüş.Ons 19,30 19,33 -0,10  
Gümüş Gr. 4,27 4,27 -0,01  
B. Petrol 43,66 43,66 -0,13  
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