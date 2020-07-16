***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Yeni Faiz Oranı ve Ödeme BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.01.2023Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSERYP12313Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.07.2020 14.07.2020 7,2 14,44 14,96 5.400.000 Evet2 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 6,93 13,9 14,383 14.07.2021 13.07.2021 14.07.20214 12.01.2022 11.01.2022 12.01.20225 13.07.2022 12.07.2022 13.07.20226 11.01.2023 10.01.2023 11.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2023 10.01.2023 11.01.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar1092 gün vadeli 75.000.000 TRY nominal tutarlı nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleşen tahvillerin ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860126BIST