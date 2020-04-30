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***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.04.2020 20:00
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***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2020
Karar Sayısı
2020/07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                       ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR.
 
  
  Şirketimizin "1 Ocak 2019 - 31  Aralık 2019" dönemine ait bağımsız incelemeden  geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri  II No14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Finansal Rapor ve Faaliyet  Raporu tarafımızca incelendiğini,  
 
   Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında  sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın  yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek  herhangi bir eksiklik içermediği,  
 
  Şirketimizin görev ve sorumluluk  alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca  hazırlanmış Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun finansal durumunu, karşı  karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe  yansıttığını beyan ederiz.  
  
  
              Saygılarımızla.
 
 
           Yönetim Kurulu Başkanı                                                    Başkan Vekili
           NURETTİN EROĞLU                                                      ŞAHİN EROĞLU
 
 
 
 
 
 
 
 
Üye
ÜMMET EROĞLU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841974


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Cumhuriyet 2.432 2.489 -23,00  
Tam 2.496 2.550 -23,50  
Yarım 1.216 1.247 -11,50  
Çeyrek 610 624 -5,70  
Seans Raporu
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