***ERYAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***ERYAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [ERYAP]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar31/12/2019 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.-Eryap Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (30.04.2020 (dahil) tarihine kadar).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839360BIST