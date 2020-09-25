***ERYAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
25.09.2020 15:40
***ERYAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/06/2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Eryap Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Birleşme nedeniyle yeni unvanı : Eroğlu Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.) (30.10.2020 (dahil) tarihine kadar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876711
BIST
17:131.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
17:137,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
17:138,8968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
17:13455,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,50
|Açılış
|: 455,46
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler17:13
|MERKO
|9,02
|48.709.469
|% 10,00
|
|MRSHL
|380,60
|31.471.075
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.212.122
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.837.172
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|468.052.221
|% -10,00
|
|ARMDA
|66,00
|34.203.188
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.786.297
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.311.530
|% -9,90
|
|GARAN
|7,21
|3.186.179.899
|% 2,85
|
|SISE
|7,00
|1.780.720.982
|% 2,49
|
|ASELS
|17,30
|1.127.083.642
|% 1,94
|
|AKBNK
|5,13
|687.242.576
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|653.909.541
|% 0,30
|
|GARAN
|7,21
|3.186.179.899
|% 2,85
|
|SISE
|7,00
|1.780.720.982
|% 2,49
|
|HURGZ
|1,98
|468.052.221
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,29
|653.909.541
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,76
|334.067.549
|% 1,15
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6406
|7,6478
|% 0,29
|
|Euro
|8,8857
|8,8968
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6643
|9,7128
|% -0,24
|
|Frank
|8,1797
|8,2289
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0288
|2,0390
|% 0,10
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-6,69
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|6,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|-0,45
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-0,22
|
|Çeyrek
|734
|750
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,33
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 78 artarak (% 0.85 ) 1, 036
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, SUMAS, TACTR, UZERB, ARTI, IHLAS, VANGD, KERVN, EGCYH, RODRG
-
17:25
HATEK, OZRDN, METUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
BEYAZ, ISKUR, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
Bu seansda işlem gören 290 hisse senedinden 163 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 119 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem