***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/04/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04/04/2024Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıSözleşme tarihinden itibaren 6 ay içinde vadeliEdinilen Payların Nominal Tutarı25.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,30 TLToplam Tutar32.500.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,52İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,68Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. - Sami Aslanhan - Osman Şahin Köşker- Ömer ÜnsalanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/04/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlk adımları Escar Filo Kiralama hizmetleri ile başlayan ve sonrasında varmiarttıran.com internet sitesi üzerinden online ihale ile 2. el araç satış sistemiyle devam eden Şirketimizin ‘Mobilite Teknolojileri' alanında yapmış olduğu yatırımları yakın zamanda %50 ortaklığımız olan Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.'nin saatlik elektrikli araç paylaşım modeli projesi olan ‘Minbee' markası ile hız kazanmıştır. Yatırımlarımızın daha da hızlanarak devamına yönelik şirketimizin kararlığına paralel olarak Şirketimizin Yönetim Kurulu %50 oranında pay sahibi olduğumuz, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 389060-5 sicil numarası ile kayıtlı Mint Elektrikli Araç Teknokojileri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların kalan %50'sinin de ilgili pay sahiplerinden 32.500.000 TL bedel ile devralınmasına ve bu doğrultuda düzenlencek olan devir sözleşmesinin imzalanmasına, devir gereklerinin yerine getirilmesine ve bu sözleşme doğrultusunda ilgili şirketteki pay sahipliğimizin pay defterine işlenmesi için devredenlerle birlikte başvuruda bulunulmasına karar almış ve pay defterine işlenerek devir işlemleri sonuçlandırılmıştır. Bu devir ile birlikte almış olduğu lisans uyarınca elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonları kurma ve yönetme faaliyetlerini yürüten, Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş nin %100 hissedarı olduğu Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. de Grup şirketlerine dahil olmuştur. Alınan bu kararla konsolide şirketlerimizle birlikte Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş sektördeki yenilikçi ve öncü kimliğiyle mobilite konusunda ekolojik dengeleri gözeterek yatırımlarına devam edeceğini kamuoyuyla paylaşmak isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267540BIST