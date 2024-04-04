***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
04.04.2024 18:18
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/04/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04/04/2024
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içinde vadeli
Edinilen Payların Nominal Tutarı
25.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,30 TL
Toplam Tutar
32.500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,52
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,68
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. - Sami Aslanhan - Osman Şahin Köşker- Ömer Ünsalan
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/04/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İlk adımları Escar Filo Kiralama hizmetleri ile başlayan ve sonrasında varmiarttıran.com internet sitesi üzerinden online ihale ile 2. el araç satış sistemiyle devam eden Şirketimizin ‘Mobilite Teknolojileri' alanında yapmış olduğu yatırımları yakın zamanda %50 ortaklığımız olan Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.'nin saatlik elektrikli araç paylaşım modeli projesi olan ‘Minbee' markası ile hız kazanmıştır. Yatırımlarımızın daha da hızlanarak devamına yönelik şirketimizin kararlığına paralel olarak Şirketimizin Yönetim Kurulu %50 oranında pay sahibi olduğumuz, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 389060-5 sicil numarası ile kayıtlı Mint Elektrikli Araç Teknokojileri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların kalan %50'sinin de ilgili pay sahiplerinden 32.500.000 TL bedel ile devralınmasına ve bu doğrultuda düzenlencek olan devir sözleşmesinin imzalanmasına, devir gereklerinin yerine getirilmesine ve bu sözleşme doğrultusunda ilgili şirketteki pay sahipliğimizin pay defterine işlenmesi için devredenlerle birlikte başvuruda bulunulmasına karar almış ve pay defterine işlenerek devir işlemleri sonuçlandırılmıştır. Bu devir ile birlikte almış olduğu lisans uyarınca elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonları kurma ve yönetme faaliyetlerini yürüten, Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş nin %100 hissedarı olduğu Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. de Grup şirketlerine dahil olmuştur. Alınan bu kararla konsolide şirketlerimizle birlikte Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş sektördeki yenilikçi ve öncü kimliğiyle mobilite konusunda ekolojik dengeleri gözeterek yatırımlarına devam edeceğini kamuoyuyla paylaşmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267540
BIST