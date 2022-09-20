***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 13:55
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan "NDA Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi" nin unvanı NDA Sigorta A
16:413.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 25,61
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:4118,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:4118,2994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0312
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:41977,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,52
|Açılış
|: 977,63
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,47
BIST En Aktif Hisseler16:39
|HDFGS
|2,75
|84.002.431
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.776.813
|% 9,99
|
|PINSU
|8,84
|93.623.816
|% 9,95
|
|BIOEN
|12,88
|228.197.869
|% 9,90
|
|ZOREN
|3,60
|495.908.677
|% 9,76
|
|TSKB
|3,97
|15.628.588
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.362.515
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.248.393
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.513.551
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.248.393
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,09
|4.047.336.990
|% 2,53
|
|GARAN
|19,45
|3.904.290.324
|% -0,82
|
|THYAO
|70,25
|3.846.732.465
|% 2,18
|
|HALKB
|8,23
|3.840.970.300
|% -8,04
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.248.393
|% -9,94
|
|EKGYO
|3,84
|2.104.086.330
|% -2,54
|
|ISCTR
|8,09
|4.047.336.990
|% 2,53
|
|HALKB
|8,23
|3.840.970.300
|% -8,04
|
|YKBNK
|6,96
|2.965.747.740
|% 3,26
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3006
|18,3233
|% 0,16
|
|Euro
|18,2767
|18,2913
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,7944
|20,8987
|% -0,13
|
|Frank
|18,8693
|18,9830
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8534
|4,8777
|% 0,22
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-12,48
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.744
|2,00
|
|Tam
|6.659
|6.754
|-35,00
|
|Yarım
|3.244
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|-0,23
|
|B. Petrol
|91,07
|91,07
|-0,93
|