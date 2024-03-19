***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sürdürülebilirlik kapsamında hazırlamış olduğu "Sürdürülebilirlik Politikası ve Hedefleri"ni resmi internet sitesi www.escar.com.tr adresinde "Sürdürülebilirlik" sekmesi atlında yayımlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260117BIST