***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 10:48
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sürdürülebilirlik kapsamında hazırlamış olduğu "Sürdürülebilirlik Politikası ve Hedefleri"ni resmi internet sitesi www.escar.com.tr adresinde "Sürdürülebilirlik" sekmesi atlında yayımlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260117
BIST
'
11:038.727
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 8,96
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.764
11:0332,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0579
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
11:0335,1229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0598
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0830
11:032.241,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,93
|Açılış
|: 2.241,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.239,03
BIST En Aktif Hisseler11:01
|PKART
|84,15
|16.979.644
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|8.919.549
|% 10,00
|
|ERSU
|25,76
|3.165.646
|% 9,99
|
|AVHOL
|52,90
|93.503.470
|% 9,98
|
|IZINV
|64,00
|30.105.176
|% 9,97
|
|UZERB
|320,00
|4.260.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|12.439.599
|% -9,97
|
|AKFYE
|26,64
|356.768.141
|% -6,92
|
|KENT
|982,00
|732.572
|% -6,48
|
|KLNMA
|35,80
|900.048
|% -5,49
|
|THYAO
|271,50
|2.490.481.766
|% 1,12
|
|TUPRS
|166,80
|936.813.526
|% 0,97
|
|MOGAN
|19,52
|881.783.206
|% -4,50
|
|ARTMS
|56,35
|690.604.006
|% -4,57
|
|DOAS
|305,75
|634.423.267
|% -1,69
|
|ZOREN
|5,24
|252.618.460
|% 0,19
|
|MOGAN
|19,52
|881.783.206
|% -4,50
|
|ISCTR
|10,34
|345.099.480
|% 0,10
|
|CEMAS
|5,28
|161.019.136
|% 3,53
|
|EKGYO
|10,46
|316.641.062
|% -0,76
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3338
|32,3388
|% 0,18
|
|Euro
|35,1196
|35,1506
|% -0,09
|
|Sterlin
|42,1010
|42,3120
|% -0,27
|
|Frank
|37,2759
|37,4627
|% -0,23
|
|Riyal
|8,8410
|8,8853
|% -0,03
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|905,17
|907,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,79
|1.014,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,97
|2.155,17
|% 0,66
|