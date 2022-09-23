***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
23.09.2022 19:00
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımız Şirket'imiz sermayesinde sahibi oldukları B grubu paylarından 17.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik hazırlanan pay satış bilgi formlarının onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuşlardı. Adı geçen tüm pay sahipleri 23.09.2022 tarihi itibariyle taleplerini geri çektiklerini Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak bildirmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065042
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0976
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1365
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,37
|Açılış
|: 974,52
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3992
|18,4162
|% 0,53
|
|Euro
|17,8892
|17,9048
|% -0,76
|
|Sterlin
|20,0269
|20,1274
|% -2,53
|
|Frank
|18,6946
|18,8072
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8780
|4,9025
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-24,38
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-8,58
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.661
|6.781
|19,00
|
|Yarım
|3.238
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,43
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|-4,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
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17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
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17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem