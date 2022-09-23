***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımız Şirket'imiz sermayesinde sahibi oldukları B grubu paylarından 17.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik hazırlanan pay satış bilgi formlarının onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuşlardı. Adı geçen tüm pay sahipleri 23.09.2022 tarihi itibariyle taleplerini geri çektiklerini Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak bildirmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065042BIST