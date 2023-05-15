***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.05.2023 14:37
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2023 tarihli toplantısında 31.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısı sonrası yapılan 2022/20 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile belirlenen yönetim kurulu komitelerinde görev dağılımının yeniden belirlenmesine, 1.Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı Cengiz Arabacı'nın ve Alaettin Şafak Uras'ın görevinin devamına, 2.Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Cengiz Arabacı'nın görevinin devamına, üyeliğe Alaettin Şafak Uras'ın getirilmesine, Şirketimizin yatırımcı ilişkileri biriminin yöneticisi Mine Berra Doğaner'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevinin devamına 3.Denetim Komitesi başkanı Cengiz Arabacı'nın görevinin devamına üyeliğe ise Tijen Akdoğan Ünver'in getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151304
BIST
17:444.489
En Yüksek
|Değişim
|: -6,40%
|| -306,98
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4419,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1106
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
17:4421,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1515
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:441.274,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.274,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:42
|FLAP
|5,83
|7.799.709
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.462.641
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.696.198
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.416.765
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.733.552
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.261.536
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.175.325
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.377.566
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|269.342.510
|% -9,98
|
|THYAO
|125,20
|6.598.456.869
|% -5,58
|
|EREGL
|30,14
|3.096.444.970
|% -2,14
|
|SAHOL
|38,10
|2.800.136.502
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,12
|2.556.858.105
|% -1,50
|
|ASELS
|40,36
|2.366.527.000
|% -2,18
|
|EKGYO
|5,86
|2.243.575.635
|% 1,91
|
|KRDMD
|15,12
|2.556.858.105
|% -1,50
|
|KOZAL
|16,89
|2.201.472.928
|% 0,06
|
|EREGL
|30,14
|3.096.444.970
|% -2,14
|
|DOHOL
|7,97
|774.060.788
|% -9,94
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6607
|19,6721
|% 0,55
|
|Euro
|21,3837
|21,3902
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,5341
|24,6571
|% 1,07
|
|Frank
|21,8866
|22,0184
|% 0,83
|
|Riyal
|5,2288
|5,2550
|% 0,53
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|9,77
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.509
|4.670
|-194,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.335
|-90,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|1,25
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -360, 66 kaybederek (% -6.75 ) 4, 986
-
17:53XU100
Endeks 4, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 3 altında . İşlem hacmi 52, 290.00 milyon TL de
-
17:53AGHOL
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 94.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 825 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 4, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 1 altında . İşlem hacmi 51, 738.00 milyon TL de
-
17:48CCOLA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 256.40 lira fiyatla işlem gören hissede 804, 520 adet işlem