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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

15.05.2023 14:37
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2023 tarihli toplantısında 31.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısı sonrası yapılan 2022/20 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile belirlenen yönetim kurulu komitelerinde görev dağılımının yeniden belirlenmesine,    1.Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı Cengiz Arabacı'nın ve  Alaettin Şafak Uras'ın görevinin devamına, 2.Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Cengiz Arabacı'nın görevinin devamına, üyeliğe Alaettin Şafak Uras'ın getirilmesine, Şirketimizin yatırımcı ilişkileri biriminin yöneticisi Mine Berra Doğaner'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevinin devamına 3.Denetim Komitesi başkanı Cengiz Arabacı'nın görevinin devamına üyeliğe ise Tijen  Akdoğan Ünver'in getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151304


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