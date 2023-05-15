***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2023 tarihli toplantısında 31.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısı sonrası yapılan 2022/20 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile belirlenen yönetim kurulu komitelerinde görev dağılımının yeniden belirlenmesine, 1.Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı Cengiz Arabacı'nın ve Alaettin Şafak Uras'ın görevinin devamına, 2.Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Cengiz Arabacı'nın görevinin devamına, üyeliğe Alaettin Şafak Uras'ın getirilmesine, Şirketimizin yatırımcı ilişkileri biriminin yöneticisi Mine Berra Doğaner'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevinin devamına 3.Denetim Komitesi başkanı Cengiz Arabacı'nın görevinin devamına üyeliğe ise Tijen Akdoğan Ünver'in getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151304BIST