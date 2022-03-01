***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİTYÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006134BIST