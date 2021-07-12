***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kar dağıtım politikası ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950323BIST