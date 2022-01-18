***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 18:11
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16/12/2021 tarihli KAP açıklamasında bildirdiğimiz üzere şirketimiz bünyesinde online ikinci el araç ticareti konusunda faaliyet gösteren Varmıarttıran.com alan adlı internet sitesinin gelişimine ve bu faaliyete yönelik yeni iş modeli araştırmalarının sonucuna bağlı olarak , ‘Araç Ekspertizi' konusunun, ikinci el alım–satım sürecindeki en önemli ve öncelikli konularından biri olduğu kanaatine varılmıştır. Yönetim Kurul'umuzun 18.01.2022 tarih ve 3 numaralı kararı ile Ülkemizde yönetmelikle düzenlenen, bir taraftan da kurumsallığa ihtiyaç duyan 2.el pazarında araç almak ve satmak isteyen tüketicilerin tarafsız ve bağımsız ekspertiz yaptırmalarını sağlamak üzere, bu konuda kurumsal hizmet verecek bir araç ekspertizi şirketi kurulması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Şirket sermayesi 5.000.000 TL olarak belirlenmiş olup hisseleri % 100 oranında Escar Turizm Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olacaktır. Kurulacak şirketin Escar'ın kiradan dönen 2.el araçlarına da hizmet vereceği düşünüldüğünde, olumlu bir sinerji yaratacağı öngörülmektedir. Ekspertiz alanında danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesini de içeren ve büyük şehirlerden başlayarak, tüm Türkiye'ye yayılmasını planladığımız ‘Araç ekspertiz' işinin 2.el araç satışlarında doğru fiyatlama, tüketiciye şeffaf bir yaklaşım ve güven vereceğine inanmaktayız ve bu konuda lider bir pazar yapıcı olmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca yeni kurulacak şirketin faaliyet konuları içinde sigortacılık işlemleri de bulunmaktadır. Bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995063
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -105,93
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2066
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6529
En Düşük
13,4068
17:3215,5105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1763
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:32796,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 10,78
|Açılış
|: 796,89
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
797,37
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|TETMT
|461,50
|84.475.771
|% 7,38
|
|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.783.126
|% -10,00
|
|PRKAB
|50,40
|206.846.592
|% -10,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% -7,13
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6402
|13,6500
|% 1,58
|
|Euro
|15,4955
|15,5139
|% 1,17
|
|Sterlin
|18,4703
|18,5629
|% 1,05
|
|Frank
|14,8253
|14,9146
|% 1,29
|
|Riyal
|3,6244
|3,6425
|% 1,52
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,59
|
|Altın Gr.
|795
|795
|8,55
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,23
|0,27
|
|B. Petrol
|87,18
|87,18
|0,70
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK