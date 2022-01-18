***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16/12/2021 tarihli KAP açıklamasında bildirdiğimiz üzere şirketimiz bünyesinde online ikinci el araç ticareti konusunda faaliyet gösteren Varmıarttıran.com alan adlı internet sitesinin gelişimine ve bu faaliyete yönelik yeni iş modeli araştırmalarının sonucuna bağlı olarak , ‘Araç Ekspertizi' konusunun, ikinci el alım–satım sürecindeki en önemli ve öncelikli konularından biri olduğu kanaatine varılmıştır. Yönetim Kurul'umuzun 18.01.2022 tarih ve 3 numaralı kararı ile Ülkemizde yönetmelikle düzenlenen, bir taraftan da kurumsallığa ihtiyaç duyan 2.el pazarında araç almak ve satmak isteyen tüketicilerin tarafsız ve bağımsız ekspertiz yaptırmalarını sağlamak üzere, bu konuda kurumsal hizmet verecek bir araç ekspertizi şirketi kurulması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Şirket sermayesi 5.000.000 TL olarak belirlenmiş olup hisseleri % 100 oranında Escar Turizm Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olacaktır. Kurulacak şirketin Escar'ın kiradan dönen 2.el araçlarına da hizmet vereceği düşünüldüğünde, olumlu bir sinerji yaratacağı öngörülmektedir. Ekspertiz alanında danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesini de içeren ve büyük şehirlerden başlayarak, tüm Türkiye'ye yayılmasını planladığımız ‘Araç ekspertiz' işinin 2.el araç satışlarında doğru fiyatlama, tüketiciye şeffaf bir yaklaşım ve güven vereceğine inanmaktayız ve bu konuda lider bir pazar yapıcı olmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca yeni kurulacak şirketin faaliyet konuları içinde sigortacılık işlemleri de bulunmaktadır. Bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995063BIST