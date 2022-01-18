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***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2022 18:11
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

16/12/2021 tarihli KAP açıklamasında bildirdiğimiz üzere şirketimiz bünyesinde online ikinci el araç ticareti konusunda faaliyet gösteren Varmıarttıran.com alan adlı internet sitesinin gelişimine ve bu faaliyete yönelik yeni iş modeli araştırmalarının sonucuna bağlı olarak ,  ‘Araç Ekspertizi' konusunun, ikinci el alım–satım sürecindeki en önemli ve öncelikli konularından biri olduğu kanaatine varılmıştır.    Yönetim Kurul'umuzun 18.01.2022 tarih ve 3 numaralı kararı ile Ülkemizde yönetmelikle düzenlenen, bir taraftan da kurumsallığa ihtiyaç duyan 2.el pazarında araç almak ve satmak isteyen tüketicilerin tarafsız ve bağımsız ekspertiz yaptırmalarını sağlamak üzere, bu konuda kurumsal hizmet verecek bir araç ekspertizi şirketi kurulması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Şirket sermayesi 5.000.000 TL olarak belirlenmiş olup hisseleri % 100 oranında Escar Turizm Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olacaktır.  Kurulacak şirketin  Escar'ın kiradan dönen 2.el araçlarına da hizmet vereceği düşünüldüğünde,  olumlu bir sinerji yaratacağı öngörülmektedir.   Ekspertiz alanında danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesini de içeren ve büyük şehirlerden başlayarak, tüm Türkiye'ye yayılmasını planladığımız ‘Araç ekspertiz' işinin  2.el araç satışlarında doğru fiyatlama, tüketiciye şeffaf bir yaklaşım ve güven vereceğine inanmaktayız ve bu konuda lider bir pazar yapıcı olmayı hedeflemekteyiz.    Ayrıca yeni kurulacak şirketin faaliyet konuları içinde sigortacılık işlemleri de bulunmaktadır. Bilgilerinize sunulmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995063


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EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
IZTAR 22,74 60.569.730 % 8,29  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
TETMT 461,50 84.475.771 % 7,38  
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Riyal 3,6244 3,6425 % 1,52  
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Altın Ons 1.817 1.817 -2,59  
Altın Gr. 795 795 8,55  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,38  
Gümüş Gr. 10,22 10,23 0,27  
B. Petrol 87,18 87,18 0,70  
Seans Raporu 17:32
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