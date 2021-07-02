***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
02.07.2021 16:57
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin fiyat tespit raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945853
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0102
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,05
|Açılış
|: 498,18
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.826.297
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6887
|8,6919
|% 0,48
|
|Euro
|10,2929
|10,3014
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9398
|11,9996
|% 0,61
|
|Frank
|9,3734
|9,4298
|% 0,70
|
|Riyal
|2,3090
|2,3206
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|7,56
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,42
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,13
|
|B. Petrol
|75,82
|75,82
|-0,02
|