***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2021 16:51
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin bağımsız denetim raporları ve bağımsız denetim şirketi beyanı ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/ sitesinden de erişilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945845
BIST
16:491.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:498,6923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:4910,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0085
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:49498,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,95
|Açılış
|: 498,64
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EUKYO
|6,60
|4.911.389
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|128.108.328
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.233.589
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.843.714
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.490.182
|% 9,91
|
|METUR
|5,40
|58.717.690
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.523.989
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,78
|1.148.255.746
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,45
|723.114.744
|% 4,96
|
|ARCLK
|32,20
|705.963.244
|% 7,91
|
|KOZAL
|115,10
|516.828.599
|% -2,87
|
|GARAN
|8,37
|421.320.840
|% -0,95
|
|PEKGY
|1,18
|123.033.716
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,89
|196.942.047
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.148.255.746
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,17
|173.203.772
|% -0,91
|
|GARAN
|8,37
|421.320.840
|% -0,95
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6905
|8,6923
|% 0,48
|
|Euro
|10,2932
|10,2997
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9178
|11,9775
|% 0,42
|
|Frank
|9,3488
|9,4051
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3089
|2,3205
|% 0,42
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|8,09
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|22,13
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|10,71
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|-0,27
|