***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2021 16:52
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ESCAR]
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşmesi, fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Satın Alma Taahhütnamesi, Ortaklar Tarafından Geri Alım Emri Taahhütnameleri ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/ sitesinden de erişilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945846
BIST
16:491.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:498,6923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:4910,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0085
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:49498,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,95
|Açılış
|: 498,64
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EUKYO
|6,60
|4.911.389
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|128.108.328
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.233.589
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.843.714
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.490.182
|% 9,91
|
|METUR
|5,40
|58.717.690
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.523.989
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,78
|1.148.255.746
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,45
|723.114.744
|% 4,96
|
|ARCLK
|32,20
|705.963.244
|% 7,91
|
|KOZAL
|115,10
|516.828.599
|% -2,87
|
|GARAN
|8,37
|421.320.840
|% -0,95
|
|PEKGY
|1,18
|123.033.716
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,89
|196.942.047
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.148.255.746
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,17
|173.203.772
|% -0,91
|
|GARAN
|8,37
|421.320.840
|% -0,95
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6905
|8,6923
|% 0,48
|
|Euro
|10,2932
|10,2997
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9178
|11,9775
|% 0,42
|
|Frank
|9,3488
|9,4051
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3089
|2,3205
|% 0,42
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|8,09
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|22,13
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|10,71
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|-0,27
|