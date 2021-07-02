***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ESCAR]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEscar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşmesi, fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Satın Alma Taahhütnamesi, Ortaklar Tarafından Geri Alım Emri Taahhütnameleri ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/ sitesinden de erişilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945846BIST