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***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

26.11.2021 17:00
***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
12.11.2021-25.11.2021
Açıklamalar

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR.E) paylarında 12.11.2021 – 25.11.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979848


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BALAT 9,68 1.631.119 % 10,00  
YEOTK 61,10 136.721.721 % 9,99  
RALYH 17,83 27.837.172 % 9,99  
PENTA 301,80 22.819.589 % 9,99  
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Dolar 12,5077 12,5515 % 4,60  
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Frank 13,3232 13,4035 % 4,33  
Riyal 3,2913 3,3079 % 3,21  
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17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 15,91  
Altın Gr. 719 720 29,21  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,52 23,54 -0,06  
Gümüş Gr. 9,36 9,37 0,25  
B. Petrol 77,50 77,50 -4,72  
Seans Raporu 17:14
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