***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
26.11.2021 17:00
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
12.11.2021-25.11.2021
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR.E) paylarında 12.11.2021 – 25.11.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979848
BIST
17:141.767
En Yüksek
|Değişim
|: -2,85%
|| -51,84
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.765
17:1412,5515
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 0,5517
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
17:1414,1730
En Yüksek
|Değişim
|: 5,24%
|| 0,7056
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
17:14719,52
En Yüksek
|Değişim
|: 4,23%
|| 29,22
|Açılış
|: 719,51
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
721,96
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ARMDA
|63,25
|4.573.274
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.721.721
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.837.172
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.819.589
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.380.276
|% -9,98
|
|TAVHL
|26,56
|408.171.442
|% -9,97
|
|THYAO
|16,91
|3.122.720.241
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|628.040.180
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.966.171
|% -9,93
|
|THYAO
|16,91
|3.122.720.241
|% -9,96
|
|SASA
|39,54
|1.592.725.903
|% 1,02
|
|GARAN
|11,46
|1.555.165.294
|% -2,39
|
|HALKB
|5,01
|1.183.413.030
|% -4,57
|
|YKBNK
|3,20
|1.181.751.991
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.181.751.991
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,20
|785.373.249
|% -0,45
|
|HALKB
|5,01
|1.183.413.030
|% -4,57
|
|THYAO
|16,91
|3.122.720.241
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|272.693.115
|% 0,00
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5077
|12,5515
|% 4,60
|
|Euro
|14,1225
|14,1730
|% 5,24
|
|Sterlin
|16,4703
|16,5529
|% 3,33
|
|Frank
|13,3232
|13,4035
|% 4,33
|
|Riyal
|3,2913
|3,3079
|% 3,21
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|15,91
|
|Altın Gr.
|719
|720
|29,21
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,36
|9,37
|0,25
|
|B. Petrol
|77,50
|77,50
|-4,72
|