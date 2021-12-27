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***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

27.12.2021 10:45
***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
13.12.2021-24.12.2021
Açıklamalar

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR.E) paylarında 13.12.2021 – 24.12.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986294


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SMART 5,63 3.454.783 % 9,96  
NIBAS 13,15 26.423.591 % 9,95  
ADEL 29,64 3.791.980 % 9,94  
BRSAN 27,68 33.437.595 % 9,93  
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Riyal 3,0110 3,0261 % 3,18  
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Altın Ons 1.806 1.806 0,65  
Altın Gr. 657 657 18,96  
Cumhuriyet 4.435 4.502 -20,00  
Tam 4.409 4.525 -27,52  
Yarım 2.131 2.189 -13,31  
Çeyrek 1.069 1.095 -6,65  
Gümüş.Ons 22,71 22,74 -0,25  
Gümüş Gr. 8,25 8,27 0,14  
B. Petrol 75,70 75,70 -0,09  
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