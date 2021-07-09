***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2021 12:18
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Paylarının Halka Arz Sonuçları ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949948
BIST
12:231.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:238,6851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0076
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:2310,2869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0293
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:23503,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 503,73
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:23
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SANFM
|20,70
|5.034.430
|% 5,83
|
|BTCIM
|13,26
|36.752.322
|% 5,83
|
|AVGYO
|3,17
|18.074.078
|% 5,32
|
|SILVR
|5,92
|23.850.400
|% 4,96
|
|FADE
|17,47
|4.032.443
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.040.877
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|116.626.602
|% -9,84
|
|SRVGY
|76,20
|19.488.396
|% -7,47
|
|KATMR
|2,88
|31.658.065
|% -7,40
|
|KRDMD
|7,19
|387.661.247
|% 1,55
|
|THYAO
|13,69
|356.466.443
|% 0,22
|
|GARAN
|8,53
|333.338.743
|% -0,35
|
|EREGL
|17,94
|293.872.330
|% 2,16
|
|PETKM
|5,41
|234.901.515
|% 1,31
|
|PEKGY
|1,10
|116.626.602
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|143.313.559
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|131.301.783
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,19
|387.661.247
|% 1,55
|
|PETKM
|5,41
|234.901.515
|% 1,31
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6815
|8,6851
|% -0,09
|
|Euro
|10,2586
|10,2869
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,9362
|11,9960
|% -0,18
|
|Frank
|9,4497
|9,5067
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% -0,14
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,78
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-11,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,01
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|0,64
|