***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESCAR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEscar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR)'nin 11.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden ESCAR paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak ESCAR ile bugün (11.11.2021 tarihinde) likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup, likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak Borsa İstantarihinde) gerekli başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977173BIST