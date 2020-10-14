***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 13:51
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881519
BIST
15:191.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:197,9382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:199,3381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:19486,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,71
|Açılış
|: 486,26
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,27
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:19
|TRCAS
|5,28
|127.737.575
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.016.811
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.756.434
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|63.963.629
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.457.039
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,77
|4.701.961.238
|% 5,07
|
|TUPRS
|83,60
|2.153.661.611
|% 4,24
|
|ODAS
|3,69
|1.656.021.624
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,01
|1.314.728.715
|% 7,89
|
|SISE
|6,74
|720.107.184
|% 0,00
|
|PETKM
|4,77
|4.701.961.238
|% 5,07
|
|ODAS
|3,69
|1.656.021.624
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,01
|1.314.728.715
|% 7,89
|
|EKGYO
|1,89
|590.074.815
|% -1,05
|
|TSKB
|1,17
|286.575.135
|% 2,63
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9315
|7,9382
|% 0,24
|
|Euro
|9,3301
|9,3381
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,2934
|10,3450
|% 0,79
|
|Frank
|8,6568
|8,7089
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,30
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|12,74
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|20,48
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|9,91
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,95
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,11
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 39 artarak (% 0.50 ) 1, 074
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, OZBAL, ATSYH, POLTK, PEGYO, EUYO, IZTAR, MERIT, CELHA, TRCAS
-
15:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, IDGYO, VANGD, UZERB, YAPRK, BASCM, SELGD, COSMO, DIRIT, AVOD
-
15:31
DAGHL, POLTK, PETKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:31
PENGD, MERKO, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında