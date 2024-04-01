***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 11:26
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264927
BIST
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15:599.099
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -43,29
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
15:5931,9648
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,4336
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
15:5934,5314
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,5056
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
15:592.313,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -13,90
|Açılış
|: 2.313,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:59
|IZINV
|59,55
|48.246.458
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|91.194.688
|% 9,93
|
|EUPWR
|162,60
|1.114.742.181
|% 6,27
|
|GESAN
|73,75
|1.073.086.807
|% 5,06
|
|SMRTG
|60,30
|566.955.913
|% 4,87
|
|VRGYO
|40,56
|89.356.735
|% -9,99
|
|BINHO
|476,00
|1.135.840.688
|% -9,25
|
|PLTUR
|15,77
|111.721.596
|% -8,84
|
|BORLS
|29,30
|96.442.924
|% -8,21
|
|PSGYO
|5,94
|60.124.927
|% -7,62
|
|THYAO
|300,75
|8.654.827.980
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,45
|5.052.510.681
|% 3,14
|
|YKBNK
|28,10
|3.650.452.179
|% 2,78
|
|TUPRS
|178,40
|3.147.413.658
|% 0,79
|
|KCHOL
|205,10
|2.530.048.572
|% 2,96
|
|ISCTR
|11,45
|5.052.510.681
|% 3,14
|
|ZOREN
|5,94
|1.658.040.273
|% -0,17
|
|EKGYO
|9,36
|2.400.620.185
|% -6,12
|
|YKBNK
|28,10
|3.650.452.179
|% 2,78
|
|PETKM
|19,17
|1.516.859.991
|% -3,33
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9542
|31,9648
|% -1,34
|
|Euro
|34,4534
|34,5314
|% -1,44
|
|Sterlin
|39,9414
|40,1416
|% -3,68
|
|Frank
|35,0902
|35,2661
|% -3,65
|
|Riyal
|8,4445
|8,4868
|% -3,51
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|903,50
|906,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,60
|1.002,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,87
|86,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,73
|2.255,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:59
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