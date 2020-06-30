***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 15:05
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 30.06.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında sermayesinin 10.199.184,505 TL'si nakden, 9.800.815,50 TL'si önceki dönem karından karşılanmak üzere toplam 20.000.000 TL artırılarak 25.000.000 TL'ye çıkartılmasına, güçlendirilmiş sermayesi ile gelecek vadeden teknoloji girişimlerine yatırım yapmasına karar verilmiştir.
Bağlı ortaklığımız EYN Teknoloji A.Ş' nin 30.06.2020 tarihinde yapılan genel kurulunda, sermayesinin 6.450.000 TL'si nakden ödenmek suretiyle 6.500.000 TL'ye artırılmasına, güçlendirilen sermayesi ile Enerji Yatırımları için fırsat kollanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853477
BIST
14:54116.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 820,21
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:546,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:547,6729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6721
14:54389,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,97
|Açılış
|: 389,75
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.200.732
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.734.633
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|103.118.564
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.835.333
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.003.469
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,49
|16.320.332
|% -6,85
|
|TSPOR
|7,10
|456.873.918
|% -6,46
|
|ULAS
|6,02
|6.260.764
|% -6,23
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|1.748.840.550
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,01
|897.970.860
|% 4,69
|
|GARAN
|8,58
|790.099.393
|% 0,59
|
|KARSN
|2,97
|674.584.636
|% 4,58
|
|ASELS
|32,44
|574.236.682
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,23
|1.748.840.550
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,01
|897.970.860
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,71
|509.282.426
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,45
|364.759.177
|% 3,57
|
|KARSN
|2,97
|674.584.636
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3839
|8,4259
|% -0,27
|
|Frank
|7,1790
|7,2223
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,77
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-8,70
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-8,90
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,40
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,85
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|-0,38
|