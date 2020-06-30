***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 30.06.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında sermayesinin 10.199.184,505 TL'si nakden, 9.800.815,50 TL'si önceki dönem karından karşılanmak üzere toplam 20.000.000 TL artırılarak 25.000.000 TL'ye çıkartılmasına, güçlendirilmiş sermayesi ile gelecek vadeden teknoloji girişimlerine yatırım yapmasına karar verilmiştir.Bağlı ortaklığımız EYN Teknoloji A.Ş' nin 30.06.2020 tarihinde yapılan genel kurulunda, sermayesinin 6.450.000 TL'si nakden ödenmek suretiyle 6.500.000 TL'ye artırılmasına, güçlendirilen sermayesi ile Enerji Yatırımları için fırsat kollanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853477BIST