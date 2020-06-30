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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2020 15:05
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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 30.06.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında sermayesinin 10.199.184,505 TL'si nakden, 9.800.815,50 TL'si önceki dönem karından karşılanmak üzere toplam 20.000.000 TL artırılarak 25.000.000 TL'ye çıkartılmasına, güçlendirilmiş sermayesi ile gelecek vadeden teknoloji girişimlerine yatırım yapmasına karar verilmiştir.  
Bağlı ortaklığımız EYN Teknoloji A.Ş' nin 30.06.2020 tarihinde yapılan genel kurulunda, sermayesinin 6.450.000 TL'si nakden ödenmek suretiyle 6.500.000 TL'ye artırılmasına, güçlendirilen sermayesi ile Enerji Yatırımları için fırsat kollanmasına  karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853477


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