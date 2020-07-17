***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, kişisel bakım sektörüne inovatif ve dijital çözümler sunan MeloKnows Bilgi Teknolojileri ve Reklam Hizmetleri A.Ş 'ne 208.000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.Meloknows, Türkiye'de güzellik ve kişisel bakım hizmetlerinin evde alınmasını sağlayan ilk teknoloji girişimidir. Şirketin hayata geçirdiği MELO mobil uygulaması, kullanıcılara, kuaför ve güzellik uzmanlarının profesyonel profillerini inceleyerek dakikalar içerisinde online rezervasyon yapma ve ödeme imkanı sunan bir pazaryeri platformudur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860227BIST