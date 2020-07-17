***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 14:15
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, kişisel bakım sektörüne inovatif ve dijital çözümler sunan MeloKnows Bilgi Teknolojileri ve Reklam Hizmetleri A.Ş 'ne 208.000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.
Meloknows, Türkiye'de güzellik ve kişisel bakım hizmetlerinin evde alınmasını sağlayan ilk teknoloji girişimidir. Şirketin hayata geçirdiği MELO mobil uygulaması, kullanıcılara, kuaför ve güzellik uzmanlarının profesyonel profillerini inceleyerek dakikalar içerisinde online rezervasyon yapma ve ödeme imkanı sunan bir pazaryeri platformudur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860227
BIST
15:21118.796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -11,42
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
15:216,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,9040
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|Önceki Kapanış
|: 6,9040
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6,8638
En Düşük
6,8486
15:217,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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7,8450
En Düşük
7,7990
15:21398,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,23
|Açılış
|: 398,56
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,70
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.447.410
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.644.662
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|20.961.344
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.534.999
|% 9,99
|
|MRGYO
|2,21
|8.478.972
|% -4,33
|
|AYEN
|6,07
|13.363.626
|% -4,26
|
|SAFKR
|4,27
|1.975.598
|% -3,83
|
|BASCM
|4,24
|142.157
|% -3,64
|
|TSPOR
|4,51
|210.755.430
|% -3,63
|
|SASA
|14,13
|1.266.887.730
|% 7,70
|
|GARAN
|7,95
|738.585.341
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,29
|693.890.926
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,74
|502.797.367
|% 4,87
|
|ASELS
|32,60
|433.194.544
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,29
|693.890.926
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,74
|502.797.367
|% 4,87
|
|TSKB
|1,25
|127.187.727
|% -1,57
|
|IHLGM
|1,82
|169.480.566
|% 0,00
|
|GARAN
|7,95
|738.585.341
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5831
|8,6261
|% -0,01
|
|Frank
|7,2652
|7,3089
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|9,74
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|10,70
|
|Tam
|2.667
|2.678
|11,00
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|5,40
|
|Çeyrek
|649
|656
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,01
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,30
|