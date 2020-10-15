***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarErken aşama Türk teknoloji girişimlerinin büyümesi, ihracat gerçekleştirmesi ve global pazarlara açılması konusunda yatırım gerçekleştiren ‘'Geometry Venture Development'' markasıyla faaliyet gösteren Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı Anonim Şirketi'ne %,6 hisse karşılığında $10.000 tutarında yatırım yapılmasına karar verildi. Bugüne kadar dört teknoloji girişimine yatırımı bulunan Geometry Venture Development, erken aşama teknoloji girişimlerine sağladığı sermaye desteği, bilgi ve erişim gücüyle ülkemizden yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştiren geleceğin Turcorn şirketleri ile portföyünü geliştireceğine ve kısa zamanda hızlı büyüme göstereceğine inanıyoruz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881923BIST