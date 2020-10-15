Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.10.2020 13:37
GÜNCEL HABERLER



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Erken aşama Türk teknoloji girişimlerinin büyümesi, ihracat gerçekleştirmesi ve global pazarlara açılması konusunda yatırım gerçekleştiren ‘'Geometry Venture Development'' markasıyla faaliyet gösteren Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı Anonim Şirketi'ne %,6 hisse karşılığında $10.000 tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.    Bugüne kadar dört teknoloji girişimine yatırımı bulunan Geometry Venture Development, erken aşama teknoloji girişimlerine sağladığı sermaye desteği, bilgi ve erişim gücüyle ülkemizden yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştiren geleceğin Turcorn şirketleri ile portföyünü geliştireceğine ve kısa zamanda hızlı büyüme göstereceğine inanıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881923


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:261.186
Değişim :  -0,30% |  -3,60
Açılış :  1.188  
Önceki Kapanış :  1.189  
En Yüksek
1.192 En Düşük
1.181
BIST En Aktif Hisseler14:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENGD 6,71 150.038.355 % 10,00  
CEOEM 8,14 75.344.133 % 10,00  
EUYO 3,41 1.484.721 % 10,00  
ETYAT 5,06 14.163.810 % 10,00  
FMIZP 129,80 32.008.717 % 10,00  
daha fazla
14:26 Alış Satış %  
Dolar 7,9339 7,9365 % 0,33  
Euro 9,3036 9,3072 % 0,17  
Sterlin 10,2230 10,2743 % -0,38  
Frank 8,6496 8,7017 % 0,29  
Riyal 2,1090 2,1196 % 0,31  
daha fazla
14:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.895 -7,39  
Altın Gr. 483 483 -0,24  
Cumhuriyet 3.200 3.248 -16,00  
Tam 3.185 3.264 -16,72  
Yarım 1.540 1.579 -8,09  
Çeyrek 772 790 -4,05  
Gümüş.Ons 23,86 23,92 -0,39  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,08  
B. Petrol 42,28 42,28 -1,04  
Seans Raporu 14:26
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru