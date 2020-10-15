***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 13:37
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Erken aşama Türk teknoloji girişimlerinin büyümesi, ihracat gerçekleştirmesi ve global pazarlara açılması konusunda yatırım gerçekleştiren ‘'Geometry Venture Development'' markasıyla faaliyet gösteren Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı Anonim Şirketi'ne %,6 hisse karşılığında $10.000 tutarında yatırım yapılmasına karar verildi. Bugüne kadar dört teknoloji girişimine yatırımı bulunan Geometry Venture Development, erken aşama teknoloji girişimlerine sağladığı sermaye desteği, bilgi ve erişim gücüyle ülkemizden yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştiren geleceğin Turcorn şirketleri ile portföyünü geliştireceğine ve kısa zamanda hızlı büyüme göstereceğine inanıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881923
BIST
14:261.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:267,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:269,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0154
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:26483,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 483,41
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:26
|PENGD
|6,71
|150.038.355
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|75.344.133
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.484.721
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.163.810
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|32.008.717
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|879.775
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.129.463
|% -9,99
|
|PETKM
|4,80
|1.207.023.184
|% -1,03
|
|ZOREN
|3,01
|1.059.261.794
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,95
|954.661.017
|% 2,63
|
|ECILC
|7,10
|841.141.695
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,68
|709.145.177
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|954.661.017
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,01
|1.059.261.794
|% -1,63
|
|PETKM
|4,80
|1.207.023.184
|% -1,03
|
|KRDMD
|3,68
|709.145.177
|% -0,81
|
|ECILC
|7,10
|841.141.695
|% 2,90
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9339
|7,9365
|% 0,33
|
|Euro
|9,3036
|9,3072
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2230
|10,2743
|% -0,38
|
|Frank
|8,6496
|8,7017
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 0,31
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-7,39
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|-16,72
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-8,09
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,92
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-1,04
|