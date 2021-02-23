***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre,Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda PackUpp Teknoloji Yazılım ve Lojistik Sanayi Anonim Şirketini'ne 200.000 TL. tutarında iştirak etme kararı almış ve 09.06.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurmuştuk.09.06.2020 tarihinde edinilen 200.000 TL tutarındaki paylar 1.496.000 TL bedelle satılmış olup 23.02.2021 itibariyle tamamı tahsil edilmiştir.Bu işlemle şirketimiz 8 ayda %648 sermaye geliri elde etmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911628BIST