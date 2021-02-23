***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 10:57
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre,
Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda PackUpp Teknoloji Yazılım ve Lojistik Sanayi Anonim Şirketini'ne 200.000 TL. tutarında iştirak etme kararı almış ve 09.06.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurmuştuk.
09.06.2020 tarihinde edinilen 200.000 TL tutarındaki paylar 1.496.000 TL bedelle satılmış olup 23.02.2021 itibariyle tamamı tahsil edilmiştir.
Bu işlemle şirketimiz 8 ayda %648 sermaye geliri elde etmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911628
BIST
12:361.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -27,98
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
12:367,0293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,0330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
12:368,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,5845
En Düşük
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12:36408,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 408,27
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler12:34
|SAYAS
|19,27
|52.345.179
|% 9,99
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|1.491.605
|% 9,95
|
|TKNSA
|18,09
|83.745.763
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|13.684.778
|% -10,00
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SASA
|36,32
|1.311.310.907
|% -9,97
|
|OZRDN
|13,28
|4.742.021
|% -9,97
|
|SASA
|36,32
|1.311.310.907
|% -9,97
|
|KOZAL
|134,80
|933.370.556
|% -2,67
|
|SISE
|7,31
|781.810.157
|% -2,01
|
|GUBRF
|81,00
|780.145.529
|% 3,38
|
|THYAO
|12,55
|671.224.442
|% -0,71
|
|EKGYO
|2,35
|563.024.989
|% -3,29
|
|IHLAS
|1,00
|205.595.033
|% -8,26
|
|SKBNK
|1,42
|229.626.890
|% -4,05
|
|TSKB
|1,74
|249.641.884
|% -2,25
|
|PETKM
|5,17
|627.336.091
|% 0,98
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0272
|7,0311
|% 0,14
|
|Euro
|8,5428
|8,5475
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,8629
|9,9123
|% 0,26
|
|Frank
|7,7799
|7,8268
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8691
|1,8785
|% 0,19
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-1,98
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|11,00
|
|Tam
|2.706
|2.775
|11,98
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|5,79
|
|Çeyrek
|656
|671
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,88
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|0,74
|