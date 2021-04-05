***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 12:20
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Öğetürk Teknoloji Anonim Şirketi'ne 2.000.000 TL değerleme üzerinden %15 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Öğetürk Teknoloji A.Ş geliştirmiş olduğu çok Kanallı Müşteri Deneyimi Platformu Spechy ile işletmelerin hem Canlı Destek, Görüntülü Görüşme, Sosyal Medya, E-Posta gibi iletişim kanallarını tek bir yerden yönetimine hem de içerisinde bulunan Ticket sistemi ile arka ofis süreçlerinin takibine imkan veriyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923228
BIST
16:361.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:368,1186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0339
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:369,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:36449,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,31
|Açılış
|: 449,82
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:36
|JANTS
|909,70
|310.755.226
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.791.984
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.636.641
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.366.152
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.340.873
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.504.899
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.357.208.397
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,33
|991.322.572
|% -9,46
|
|KOZAL
|126,30
|743.454.841
|% 0,96
|
|GARAN
|6,89
|622.996.890
|% 0,12
|
|SASA
|47,12
|525.467.448
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,02
|1.357.208.397
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|144.515.127
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,33
|991.322.572
|% -9,46
|
|ODAS
|3,69
|354.131.227
|% 5,13
|
|GARAN
|6,89
|622.996.890
|% 0,12
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1142
|8,1186
|% -0,42
|
|Euro
|9,5725
|9,5850
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,2366
|11,2929
|% -0,04
|
|Frank
|8,6034
|8,6553
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1579
|2,1687
|% -0,43
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,61
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,66
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,68
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|
Seans Raporu
16:36
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16:48XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 12, 928.00 milyon TL de
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16:47HLGYO
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 136, 464 adet işlem
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16:46PINSU
Yüzde 6.47 oranında artışla 8.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 948, 991 adet işlem
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16:45PINSU
Yüzde 6.72 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 933, 100 adet işlem
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16:44OZBAL
Yüzde 8.39 oranında artışla 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 693, 703 adet işlem