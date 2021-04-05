***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Öğetürk Teknoloji Anonim Şirketi'ne 2.000.000 TL değerleme üzerinden %15 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.Öğetürk Teknoloji A.Ş geliştirmiş olduğu çok Kanallı Müşteri Deneyimi Platformu Spechy ile işletmelerin hem Canlı Destek, Görüntülü Görüşme, Sosyal Medya, E-Posta gibi iletişim kanallarını tek bir yerden yönetimine hem de içerisinde bulunan Ticket sistemi ile arka ofis süreçlerinin takibine imkan veriyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923228BIST