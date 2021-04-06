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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.04.2021 11:40



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz  E-kitap ve sesli kitapların dijital bir platform içerisinde bireysel satış, kurumsal satış, toplu satış ve eğitim sektörü gibi farklı sektör ve şirketlere içerik paketi olarak dijital ortamda satılması ve pazarlanması işiyle iştigal eden Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi ile %12,5 pay karşılığında 500.000 TL tutarında yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.
Halen Android market'de Boodio uygulamasıyla (https://boodio.app) kullanıcılarını E-kitap/Sesli Kitaplarla buluşturan Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş'nin hızla büyüyen sesli kitap pazarında önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923713


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Altın Gr. 455 455 4,73  
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Tam 2.990 3.066 19,79  
Yarım 1.445 1.483 9,58  
Çeyrek 725 741 4,78  
Gümüş.Ons 24,99 25,03 0,12  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,08  
B. Petrol 62,64 62,64 0,49  
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