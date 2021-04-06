***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz E-kitap ve sesli kitapların dijital bir platform içerisinde bireysel satış, kurumsal satış, toplu satış ve eğitim sektörü gibi farklı sektör ve şirketlere içerik paketi olarak dijital ortamda satılması ve pazarlanması işiyle iştigal eden Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi ile %12,5 pay karşılığında 500.000 TL tutarında yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.Halen Android market'de Boodio uygulamasıyla (https://boodio.app) kullanıcılarını E-kitap/Sesli Kitaplarla buluşturan Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş'nin hızla büyüyen sesli kitap pazarında önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruzKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923713BIST