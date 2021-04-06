***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 11:40
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz E-kitap ve sesli kitapların dijital bir platform içerisinde bireysel satış, kurumsal satış, toplu satış ve eğitim sektörü gibi farklı sektör ve şirketlere içerik paketi olarak dijital ortamda satılması ve pazarlanması işiyle iştigal eden Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi ile %12,5 pay karşılığında 500.000 TL tutarında yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.
Halen Android market'de Boodio uygulamasıyla (https://boodio.app) kullanıcılarını E-kitap/Sesli Kitaplarla buluşturan Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş'nin hızla büyüyen sesli kitap pazarında önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923713
BIST
14:271.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,73
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.424
14:278,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:279,6339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0427
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:27454,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,42
|Açılış
|: 454,43
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:27
|FMIZP
|161,70
|173.650.962
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|158.035
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|427.145
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|198.273.358
|% 9,99
|
|SAYAS
|38,54
|126.406.436
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.094.757
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.127.640
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,63
|46.424.961
|% -9,63
|
|EKGYO
|1,97
|659.554.972
|% -2,48
|
|GARAN
|6,89
|658.699.334
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,39
|547.498.759
|% 1,33
|
|KOZAL
|124,60
|535.272.152
|% -1,19
|
|FENER
|37,00
|517.301.285
|% -2,01
|
|EKGYO
|1,97
|659.554.972
|% -2,48
|
|TSKB
|1,38
|144.803.674
|% -0,72
|
|GARAN
|6,89
|658.699.334
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,39
|547.498.759
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,19
|143.139.158
|% -2,23
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1483
|8,1513
|% 0,61
|
|Euro
|9,6256
|9,6339
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2297
|11,2860
|% 0,03
|
|Frank
|8,6409
|8,6929
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1645
|2,1754
|% 0,55
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|6,09
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,73
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.990
|3.066
|19,79
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|9,58
|
|Çeyrek
|725
|741
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,08
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|0,49
|