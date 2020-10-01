***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarESEN.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Miktar: 24.000.000 TL nominal, Aracı: MTY, Kapanış Tarihi: 02.10.2020, Fiyat: 8,50 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877601BIST