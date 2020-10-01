***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.10.2020 09:14
***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Miktar: 24.000.000 TL nominal, Aracı: MTY, Kapanış Tarihi: 02.10.2020, Fiyat: 8,50 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877601
BIST
10:391.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:397,7065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:399,0440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0122
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:39468,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,84
|Açılış
|: 468,86
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:39
|KENT
|367,50
|771.015
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|30.152.369
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|90.031.276
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.745.131
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|526.113.923
|% -3,14
|
|ASELS
|19,67
|388.243.104
|% 1,81
|
|GARAN
|7,13
|315.441.200
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,36
|157.927.189
|% -0,88
|
|GUBRF
|32,96
|143.625.175
|% 2,62
|
|SISE
|7,09
|526.113.923
|% -3,14
|
|KRDMD
|3,36
|157.927.189
|% -0,88
|
|GARAN
|7,13
|315.441.200
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,15
|84.116.018
|% 0,94
|
|ODAS
|2,82
|100.946.834
|% -0,70
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7012
|7,7065
|% -0,19
|
|Euro
|9,0356
|9,0440
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9221
|9,9718
|% -0,04
|
|Frank
|8,3261
|8,3763
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0448
|2,0551
|% -0,13
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|10,00
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,14
|
Seans Raporu
10:39
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10:49MERKO
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10:47XU030
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10:47
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KENT, ISBIR
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10:47XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 3, 184.00 milyon TL de