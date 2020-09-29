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***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

29.09.2020 17:11
GÜNCEL HABERLER



***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

İlgili Şirketler [ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
16/09/2020
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
24.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
37,5
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
8,5
Aracı Kuruluş
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24/09/2020 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edeceği toplam 24.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 8,50 TL fiyattan 01-02/10/2020 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ESEN.HE (ikincil piyasada işlem kodu ESEN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayınlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877236


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SEKUR 13,09 24.593.243 % 10,00  
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Altın Gr. 476 476 3,32  
Cumhuriyet 3.148 3.195 38,00  
Tam 3.137 3.216 40,79  
Yarım 1.516 1.556 19,73  
Çeyrek 760 778 9,87  
Gümüş.Ons 24,00 24,03 0,35  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,11  
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