***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi16/09/2020Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)24.000.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)37,5Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)8,5Aracı KuruluşMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarYıldız PazarAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 24/09/2020 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edeceği toplam 24.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 8,50 TL fiyattan 01-02/10/2020 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ESEN.HE (ikincil piyasada işlem kodu ESEN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877236BIST