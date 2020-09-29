***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
29.09.2020 17:11
***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
İlgili Şirketler [ESEN]
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Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
16/09/2020
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
24.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
37,5
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
8,5
Aracı Kuruluş
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24/09/2020 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edeceği toplam 24.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 8,50 TL fiyattan 01-02/10/2020 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ESEN.HE (ikincil piyasada işlem kodu ESEN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877236
BIST
17:251.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:257,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0445
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:259,2040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0999
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:25476,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,30
|Açılış
|: 476,56
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:24
|ISGSY
|10,12
|22.480.212
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|742.259
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|24.593.243
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|METUR
|8,57
|12.308.306
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.291.578
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,38
|4.251.589.190
|% -5,02
|
|GARAN
|6,93
|1.527.914.488
|% -0,86
|
|ASELS
|17,72
|1.077.478.669
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,29
|990.095.661
|% 1,54
|
|TRKCM
|4,81
|616.538.798
|% -5,69
|
|SISE
|7,38
|4.251.589.190
|% -5,02
|
|KRDMD
|3,29
|990.095.661
|% 1,54
|
|CEMAS
|1,72
|458.157.143
|% 4,24
|
|GARAN
|6,93
|1.527.914.488
|% -0,86
|
|ODAS
|2,73
|600.565.209
|% 0,37
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8388
|7,8451
|% 0,57
|
|Euro
|9,1944
|9,2040
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,0363
|10,0866
|% 0,50
|
|Frank
|8,4879
|8,5390
|% 0,93
|
|Riyal
|2,0834
|2,0939
|% 0,42
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|8,48
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|38,00
|
|Tam
|3.137
|3.216
|40,79
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|19,73
|
|Çeyrek
|760
|778
|9,87
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,11
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|-0,50
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:34GLRYH
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 569, 342 adet işlem
-
17:33IDGYO
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 707 adet işlem
-
17:31ISKUR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 450, 001.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2 adet işlem
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 4 kaybederek (% -0.43 ) 1, 251
-
17:30XU100
Endeks 1, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 18, 954.00 milyon TL de