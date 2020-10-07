***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi05/10/2020Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)24.000.000Baz Fiyat (TL)8,5İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)2.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih09/10/2020Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Tarihi01-02/10/2020AçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) 24 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı Borsa Birincil Piyasa'da tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 64 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 24 milyon TL nominal değerli paylar 09/10/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,50 TL/pay baz fiyat, "ESEN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2 milyon TL olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879366BIST