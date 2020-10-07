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***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

07.10.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
05/10/2020
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
24.000.000
Baz Fiyat (TL)
8,5
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/10/2020
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
01-02/10/2020
Açıklamalar

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) 24 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı Borsa Birincil Piyasa'da tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 64 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 24 milyon TL nominal değerli paylar 09/10/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,50 TL/pay baz fiyat, "ESEN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2 milyon TL olacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879366


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Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,67 23,69 0,61  
Gümüş Gr. 5,98 6,00 0,21  
B. Petrol 41,65 41,65 -1,00  
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