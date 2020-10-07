***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
07.10.2020 18:15
***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ESEN]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/10/2020
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
24.000.000
Baz Fiyat (TL)
8,5
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/10/2020
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
01-02/10/2020
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) 24 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı Borsa Birincil Piyasa'da tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 64 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 24 milyon TL nominal değerli paylar 09/10/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,50 TL/pay baz fiyat, "ESEN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2 milyon TL olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879366
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0871
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1320
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2849
En Düşük
9,1278
18:05477,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,30
|Açılış
|: 477,11
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8789
|7,8858
|% 1,13
|
|Euro
|9,2716
|9,2894
|% 1,50
|
|Sterlin
|10,1417
|10,1926
|% 1,35
|
|Frank
|8,5611
|8,6127
|% 1,20
|
|Riyal
|2,0942
|2,1047
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,99
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,24
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|0,21
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO