***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 13:28
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883026
BIST
16:141.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -12,81
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
16:147,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1445
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
16:149,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1622
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
16:14487,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,44
|Açılış
|: 487,93
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler16:12
|GENTS
|4,29
|60.425.857
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.292.304
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.737.195
|% 9,99
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.408.892
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|2.969.268.318
|% -4,78
|
|TSKB
|1,81
|2.628.326.537
|% 7,10
|
|AKBNK
|5,16
|781.608.701
|% -4,44
|
|SISE
|6,89
|693.238.423
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,25
|669.414.517
|% -5,46
|
|TSKB
|1,81
|2.628.326.537
|% 7,10
|
|GARAN
|7,17
|2.969.268.318
|% -4,78
|
|SKBNK
|1,99
|645.435.834
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|669.414.517
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,92
|326.872.360
|% -0,52
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9554
|7,9581
|% 1,86
|
|Euro
|9,4216
|9,4292
|% 1,78
|
|Sterlin
|10,4105
|10,4627
|% 1,66
|
|Frank
|8,7496
|8,8023
|% 1,80
|
|Riyal
|2,1166
|2,1272
|% 1,92
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-17,80
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|7,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|5,83
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|2,82
|
|Çeyrek
|777
|794
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|0,18
|
Seans Raporu
16:12
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16:22
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -1.32 ) 1, 084
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16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, LINK, POLTK, MARTI, BEYAZ, IZFAS, YAPRK, OYLUM, TDGYO, AVHOL
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16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETYAT, TSGYO, FORMT, EGCYH, KATMR, KERVN, EGCYO, AVOD, VANGD, BRKO
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