***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2020 12:06
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883244
BIST
14:081.197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:087,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:089,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:08489,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,04
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:08
|SANFM
|12,10
|9.567.055
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.573.084
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.922.684
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.052.590
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,72
|795.772.396
|% -0,58
|
|SISE
|6,87
|758.952.852
|% 0,44
|
|GARAN
|7,05
|699.236.236
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|503.706.084
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|411.932.010
|% -7,56
|
|TSKB
|1,72
|795.772.396
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,86
|323.648.832
|% -2,11
|
|KRDMD
|3,49
|503.706.084
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,90
|271.952.258
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.004.606
|% 4,03
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9589
|7,9633
|% 0,32
|
|Euro
|9,4307
|9,4394
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,3818
|10,4339
|% 0,25
|
|Frank
|8,7712
|8,8241
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1174
|2,1280
|% 0,33
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,75
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.218
|3.298
|33,80
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|16,35
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,18
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|0,23
|
Seans Raporu
14:08
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14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 07 kaybederek (% -0.28 ) 1, 080
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14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, OZRDN, SANFM, KARTN, EUYO, CASA, KONTR, EMKEL
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14:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, MERKO, SUMAS, ROYAL, DAGI, BMELK, VANGD, RAYSG, AVOD, KERVN
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KONTR, ALKIM, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:23
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