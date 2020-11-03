***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 14:07
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885734
BIST
17:151.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
17:158,5158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0757
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:159,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1570
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:15523,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 9,47
|Açılış
|: 523,85
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:13
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|251.434.409
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.815.925
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.739
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.194.375.475
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.096.591.678
|% 3,41
|
|SISE
|6,38
|1.077.901.612
|% 0,31
|
|GARAN
|6,72
|991.745.040
|% 1,66
|
|TSKB
|2,30
|923.048.189
|% -9,80
|
|TSKB
|2,30
|923.048.189
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.194.375.475
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.096.591.678
|% 3,41
|
|YKBNK
|2,25
|431.678.315
|% 2,74
|
|DOHOL
|2,42
|475.754.126
|% -0,82
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5057
|8,5119
|% 0,85
|
|Euro
|9,9647
|9,9770
|% 1,56
|
|Sterlin
|11,0686
|11,1241
|% 1,84
|
|Frank
|9,2931
|9,3491
|% 1,64
|
|Riyal
|2,2689
|2,2803
|% 1,12
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,93
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,81
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.520
|70,00
|
|Tam
|3.455
|3.541
|74,22
|
|Yarım
|1.670
|1.713
|35,90
|
|Çeyrek
|838
|857
|17,95
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|1,06
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 74 artarak (% 0.86 ) 1, 257
-
17:24PEGYO
Yüzde 8.87 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 454, 030 adet işlem
-
17:23HATEK
Yüzde 8.47 oranında artışla 12.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 084, 762 adet işlem
-
17:22ALCTL
Yüzde 5.56 oranında artışla 31.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 395, 879 adet işlem
-
17:20XU100
Endeks 1, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 16, 890.00 milyon TL de