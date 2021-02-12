***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2021 13:08
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909305
BIST
14:221.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
14:227,0238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
14:228,5039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0336
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4962
14:22410,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,59
|Açılış
|: 411,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler14:22
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.225.743
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|45.294.452
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|45.897.543
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.760.620
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|TGSAS
|29,20
|125.902.934
|% -9,49
|
|KOZAL
|139,10
|1.214.701.434
|% 1,76
|
|SASA
|33,50
|996.133.768
|% 7,03
|
|GARAN
|10,06
|885.171.930
|% 1,21
|
|ESEN
|40,72
|558.530.186
|% -3,19
|
|KOZAA
|18,33
|495.950.547
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,55
|451.023.242
|% -0,39
|
|TSKB
|1,75
|234.991.175
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,58
|470.535.197
|% -2,45
|
|IHLGM
|1,39
|137.049.805
|% -2,11
|
|ODAS
|4,03
|387.154.469
|% -2,42
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0217
|7,0238
|% -0,03
|
|Euro
|8,4970
|8,5039
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,6510
|9,6994
|% -0,27
|
|Frank
|7,8331
|7,8802
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8668
|1,8762
|% -0,03
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-6,14
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|2.735
|2.777
|-33,00
|
|Tam
|2.717
|2.786
|-41,22
|
|Yarım
|1.313
|1.348
|-19,94
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,97
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,03
|
|B. Petrol
|60,86
|60,86
|-0,28
|