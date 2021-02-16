***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 17:01
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910014
BIST
17:291.541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -21,31
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:297,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:298,4844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0298
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:29403,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -3,62
|Açılış
|: 403,61
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,91
BIST En Aktif Hisseler17:29
|BSOKE
|3,74
|334.043.159
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|63.649.319
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.868.696
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TGSAS
|23,98
|221.802.411
|% -8,26
|
|KRGYO
|6,28
|79.102.750
|% -8,19
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|TKURU
|373,80
|7.539.585
|% -7,70
|
|KOZAL
|146,00
|2.854.809.240
|% -1,82
|
|PETKM
|5,16
|2.714.503.262
|% 0,58
|
|SASA
|40,38
|2.299.008.678
|% 6,66
|
|GUBRF
|76,10
|1.914.647.360
|% 4,03
|
|GARAN
|9,80
|1.564.942.501
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,53
|1.358.257.958
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,52
|1.535.640.862
|% -0,79
|
|PETKM
|5,16
|2.714.503.262
|% 0,58
|
|TSKB
|1,74
|483.006.757
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,86
|651.139.171
|% -2,05
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0007
|7,0076
|% 0,62
|
|Euro
|8,4781
|8,4844
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,6911
|9,7397
|% 0,38
|
|Frank
|7,8140
|7,8611
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8607
|1,8700
|% 0,52
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-27,57
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|-0,19
|