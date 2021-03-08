***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2021 12:27
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915859
BIST
17:111.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,47
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:117,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1434
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:119,1208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1408
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:11417,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,28
|Açılış
|: 417,57
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:11
|TRILC
|12,10
|131.140
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.418.869
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.837.263
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SEKFK
|11,63
|17.427.183
|% -8,21
|
|PETKM
|6,14
|1.808.645.186
|% 1,99
|
|GARAN
|9,03
|1.759.416.536
|% -2,38
|
|KRDMD
|7,24
|1.215.791.503
|% -0,82
|
|KOZAL
|131,80
|1.138.168.208
|% 2,25
|
|THYAO
|14,66
|1.114.799.045
|% -0,81
|
|PETKM
|6,14
|1.808.645.186
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,39
|654.099.388
|% -2,85
|
|GARAN
|9,03
|1.759.416.536
|% -2,38
|
|HALKB
|5,40
|956.320.165
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,24
|1.215.791.503
|% -0,82
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6716
|7,6754
|% 1,90
|
|Euro
|9,1082
|9,1208
|% 1,57
|
|Sterlin
|10,5806
|10,6337
|% 1,76
|
|Frank
|8,1809
|8,2301
|% 1,52
|
|Riyal
|2,0371
|2,0473
|% 1,76
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,00
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|33,23
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|16,08
|
|Çeyrek
|669
|685
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,00
|69,00
|-0,36
|