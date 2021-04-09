***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:24
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926085
BIST
14:091.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -15,22
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.401
14:098,1437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:099,6906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:09457,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,02
|Açılış
|: 457,23
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:09
|TUREX
|14,52
|238.070
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.989.275
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|443.690
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.459.639
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.732.074
|% -9,95
|
|ISBIR
|7.733,50
|2.585.348
|% -9,02
|
|ADESE
|3,00
|140.994.809
|% -7,69
|
|EREGL
|16,20
|673.016.367
|% 2,27
|
|BJKAS
|10,88
|580.014.318
|% 6,98
|
|KRDMD
|7,39
|556.582.419
|% -0,54
|
|JANTS
|849,60
|429.145.108
|% -0,05
|
|GARAN
|6,72
|342.242.957
|% -0,59
|
|TSKB
|1,37
|162.906.497
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,24
|339.563.151
|% -3,57
|
|EKGYO
|1,90
|183.883.372
|% -1,55
|
|ITTFH
|2,86
|247.227.339
|% 8,33
|
|YKBNK
|2,15
|172.128.602
|% -1,38
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1390
|8,1437
|% 0,14
|
|Euro
|9,6828
|9,6906
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,1488
|11,2047
|% 0,07
|
|Frank
|8,7667
|8,8195
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1665
|2,1773
|% 0,17
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-9,36
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|-0,06
|