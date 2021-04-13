***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:11
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927231
BIST
12:291.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,28
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:298,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:299,7118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:29453,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,73
|Açılış
|: 453,32
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:29
|MTRKS
|49,56
|5.441.985
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|868.050
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.698.120
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.727.465
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.457.185
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.348.143
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|25.012.598
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|347.250
|% -9,85
|
|EREGL
|16,72
|463.538.838
|% 1,95
|
|FENER
|34,00
|427.662.974
|% 8,63
|
|KOZAL
|112,40
|328.269.278
|% 0,45
|
|GARAN
|6,60
|323.021.548
|% -0,30
|
|NTGAZ
|13,73
|294.242.013
|% -7,73
|
|EKGYO
|1,77
|259.873.060
|% -2,75
|
|TSKB
|1,29
|178.028.297
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,04
|175.994.521
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,63
|182.291.249
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,62
|31.487.019
|% -3,13
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1515
|8,1561
|% 0,08
|
|Euro
|9,7052
|9,7118
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1823
|11,2383
|% 0,14
|
|Frank
|8,7798
|8,8326
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% 0,02
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-4,24
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.046
|-6,00
|
|Tam
|2.987
|3.064
|-4,52
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-2,18
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,42
|