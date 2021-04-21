***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:03
***ESEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929822
BIST
11:181.348
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -17,68
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:188,1439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0367
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:189,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:18466,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,98
|Açılış
|: 466,59
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:18
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.124.574
|% 9,52
|
|FENER
|34,66
|66.502.016
|% 8,31
|
|MTRYO
|2,15
|1.726.949
|% 8,04
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|8.858.358
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.670.461
|% -9,90
|
|SANEL
|4,02
|664.908
|% -9,87
|
|NUGYO
|12,70
|1.432.034
|% -9,67
|
|ESEN
|28,02
|7.766.091
|% -9,61
|
|PETKM
|6,44
|596.404.156
|% -1,98
|
|GARAN
|6,97
|388.761.423
|% -1,69
|
|EREGL
|18,17
|303.014.217
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,14
|229.745.481
|% -0,83
|
|KOZAL
|107,60
|177.079.905
|% -1,28
|
|PETKM
|6,44
|596.404.156
|% -1,98
|
|YKBNK
|2,08
|164.273.073
|% -1,89
|
|ODAS
|2,49
|150.261.544
|% -8,46
|
|EKGYO
|1,82
|102.662.480
|% -1,09
|
|GARAN
|6,97
|388.761.423
|% -1,69
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1424
|8,1439
|% 0,45
|
|Euro
|9,7975
|9,8065
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,3159
|11,3727
|% 0,40
|
|Frank
|8,8377
|8,8909
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1643
|2,1751
|% 0,40
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|4,61
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,24
|