***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2021 15:38
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları'nın 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926705
BIST
16:591.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,01
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:598,1457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0089
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:599,7075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:59453,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,40
|Açılış
|: 453,92
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:59
|QUAGR
|19,91
|714.729
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|141.400.042
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|911.360
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.036.095
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.746.499
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,35
|1.024.578.998
|% -7,14
|
|GARAN
|6,63
|665.485.036
|% -0,15
|
|EREGL
|16,43
|622.901.665
|% 0,74
|
|HALKB
|4,53
|617.007.947
|% -0,22
|
|PETKM
|6,03
|564.510.642
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,08
|351.026.704
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|266.618.278
|% -2,13
|
|HALKB
|4,53
|617.007.947
|% -0,22
|
|TSKB
|1,34
|144.865.365
|% -0,74
|
|GARAN
|6,63
|665.485.036
|% -0,15
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1405
|8,1457
|% -0,11
|
|Euro
|9,7006
|9,7075
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1600
|11,2160
|% 0,16
|
|Frank
|8,7791
|8,8320
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1647
|2,1755
|% -0,15
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-10,75
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.058
|-14,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|-18,85
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,12
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,56
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|63,95
|63,95
|1,00
|