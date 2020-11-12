***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
12.11.2020 19:01
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 09/11/2020 10/11/2020 10199
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888283
BIST
18:051.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
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1.304
En Düşük
1.263
18:057,6785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,1160
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
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7,8964
En Düşük
7,6694
18:059,0862
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1026
|Açılış
|: 9,1200
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|Önceki Kapanış
|: 9,3050
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9,2980
En Düşük
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18:05465,19
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|Açılış
|: 465,19
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|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|13,31
|18.178.237
|% 10,00
|
|IZTAR
|9,13
|7.195.806
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|137.067.201
|% 9,99
|
|BMELK
|17,85
|4.607.309
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|5.361.452
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,42
|1.831.686
|% -10,00
|
|MEPET
|3,33
|13.849.570
|% -10,00
|
|BRYAT
|195,40
|145.896.160
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,20
|2.953.698
|% -10,00
|
|MERIT
|67,50
|374.624
|% -10,00
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|THYAO
|11,65
|3.760.777.885
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|898.042.933
|% -1,05
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6759
|7,6785
|% -1,49
|
|Euro
|9,0616
|9,0862
|% -1,12
|
|Sterlin
|10,0653
|10,1157
|% -1,96
|
|Frank
|8,3695
|8,4199
|% -1,13
|
|Riyal
|2,0425
|2,0528
|% -1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|18,11
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,05
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|B. Petrol
|44,31
|44,31
|0,52
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