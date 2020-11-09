***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 17.547.633 12.959.027 -12.552 937.975 31.482.084 31.482.084Transferler937.975 -937.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.443.069 72.443.069 72.443.069Dönem Karı (Zararı)72.443.069 72.443.069 72.443.069Sermaye Arttırımı39.950.000 39.950.000 39.950.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-28.830 -532.813 532.813 -28.830 28.830Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 17.518.830 12.426.215 1.458.237 72.443.069 143.846.323 143.846.323Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 17.518.803 12.426.215 1.458.237 72.443.069 143.846.323 143.846.323Transferler72.443.069 -72.443.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.695.651 -19.956 69.014.152 20.681.768 150.371.614 150.371.614Dönem Karı (Zararı)20.681.768 20.681.768 20.681.768Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)60.695.651 -19.956 60.675.695 60.675.695Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.428.917 -3.428.917 -3.428.917Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 17.518.803 73.121.866 -19.956 70.472.389 20.681.768 221.774.870 221.774.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.414.288 527.442Dönem Karı (Zararı)20.681.768 -5.612.061Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-41.981.797 7.518.113Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 3.065.656 3.289.293Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-323.148 -30.660Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler835 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-44.725.140 4.259.480İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.114.259 -1.378.610Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -5.270.014 -979.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.607 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -15.295.359 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -38.186.284 -399.126Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.365.209 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-85.414.288 527.442Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.345.459 760.510Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -7.284.876 0Alınan Faiz30 1.939.417 760.510FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI102.423.859 -1.213.099Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri133.682.466 13.350.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.066.336 -9.451.872Ödenen Faiz31 -12.192.271 -5.111.227YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.664.112 74.853NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.664.112 74.853DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ78.851 46.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.742.963 121.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 11.742.963 16.689.156Ticari Alacaklar10 8.912.758 3.642.744İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 8.912.758 3.642.744Diğer Alacaklar11 5.522 8.130İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.522 8.130Stoklar13 15.295.359 0Peşin Ödenmiş Giderler14 460.186 91.181Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12-33 0 3.965Diğer Dönen Varlıklar25 83.622.746 778.926ARA TOPLAM120.039.534 21.214.102TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR120.039.534 21.214.102DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.423 226.281İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.423 226.281Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 1.465.000 1.425.000Maddi Duran Varlıklar18 465.361.221 380.874.427Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 166.044 173.237Şerefiye20 79.243 79.243Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 86.801 93.994Peşin Ödenmiş Giderler14 77.790 5.833TOPLAM DURAN VARLIKLAR467.072.478 382.704.778TOPLAM VARLIKLAR587.112.012 403.918.880KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 88Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 42.984.832 27.854.079Ticari Borçlar36.995.979 75.182.263İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 36.005.250 5.940.200İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 990.729 69.242.063Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 205.093 128.832Diğer Borçlar6.057.800 11.423.008İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 6.057.800 11.405.184İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 17.824Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 40.189.875 0Kısa Vadeli Karşılıklar34.386 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 34.386 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 3.920.193 404.276ARA TOPLAM130.388.158 114.992.546TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER130.388.158 114.992.546UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 176.100.160 101.709.611Uzun Vadeli Karşılıklar24 131.570 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar131.570 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 58.717.254 43.370.400TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER234.948.984 145.080.011TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER365.337.142 260.072.557ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar221.774.870 143.846.323Ödenmiş Sermaye26 40.000.000 40.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi26 17.518.803 17.518.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)73.101.910 12.426.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)73.101.910 12.426.215Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 73.121.866 12.426.215Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -19.956 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 70.472.389 1.458.236Net Dönem Karı veya Zararı26 20.681.768 72.443.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR221.774.870 143.846.323TOPLAM KAYNAKLAR587.112.012 403.918.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5-27 124.698.133 10.470.143 79.318.900 4.723.116Satışların Maliyeti5-27 -49.228.630 -9.173.653 -41.279.877 -2.912.996TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.469.503 1.296.490 38.039.023 1.810.120BRÜT KAR (ZARAR)75.469.503 1.296.490 38.039.023 1.810.120Genel Yönetim Giderleri28 -1.691.997 -204.056 -757.517 -48.076Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 1.803.765 2.291.515 1.272.595 2.222.640Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -130.220 -151.093 -13.929 -68.004ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.451.051 3.232.856 38.540.172 3.916.680Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 11.226.695 0 214.709 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -15.193 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)86.662.553 3.232.856 38.754.881 3.916.680Finansman Gelirleri30 1.939.417 760.510 1.629.554 262.410Finansman Giderleri31 -69.686.518 -9.192.097 -37.070.689 -403.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.915.452 -5.198.731 3.313.746 3.776.012Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.766.316 -413.330 223.929 -236.835Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 1.766.316 -413.330 223.929 -236.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.681.768 -5.612.061 3.537.675 3.539.177DÖNEM KARI (ZARARI)20.681.768 -5.612.061 3.537.675 3.539.177Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26 20.681.768 -5.612.061 3.537.675 3.539.177Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 0,52000000 -112,24000000 0,09000000 70,78000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar60.706.895 43.111.498 -71.081 30.403.434Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 77.854.937 55.271.151 0 38.978.991Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -19.956 0 -71.081 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 -17.128.086 -12.159.653 0 -8.575.557Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-17.128.086 -12.159.653 0 -8.575.557Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.706.895 43.111.498 -71.081 30.403.434TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.388.663 37.499.437 3.466.594 33.942.611Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26 81.388.663 37.499.437 3.466.594 33.942.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887655BIST