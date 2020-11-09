***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 22:48
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 17.547.633 12.959.027 -12.552 937.975 31.482.084 31.482.084
Transferler
937.975 -937.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.443.069 72.443.069 72.443.069
Dönem Karı (Zararı)
72.443.069 72.443.069 72.443.069
Sermaye Arttırımı
39.950.000 39.950.000 39.950.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-28.830 -532.813 532.813 -28.830 28.830
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 17.518.830 12.426.215 1.458.237 72.443.069 143.846.323 143.846.323
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 17.518.803 12.426.215 1.458.237 72.443.069 143.846.323 143.846.323
Transferler
72.443.069 -72.443.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.695.651 -19.956 69.014.152 20.681.768 150.371.614 150.371.614
Dönem Karı (Zararı)
20.681.768 20.681.768 20.681.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
60.695.651 -19.956 60.675.695 60.675.695
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.428.917 -3.428.917 -3.428.917
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 17.518.803 73.121.866 -19.956 70.472.389 20.681.768 221.774.870 221.774.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.414.288 527.442
Dönem Karı (Zararı)
20.681.768 -5.612.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-41.981.797 7.518.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 3.065.656 3.289.293
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-323.148 -30.660
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
835 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-44.725.140 4.259.480
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.114.259 -1.378.610
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.270.014 -979.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.607 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -15.295.359 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -38.186.284 -399.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.365.209 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.414.288 527.442
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.345.459 760.510
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -7.284.876 0
Alınan Faiz
30 1.939.417 760.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.423.859 -1.213.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.682.466 13.350.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.066.336 -9.451.872
Ödenen Faiz
31 -12.192.271 -5.111.227
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.664.112 74.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.664.112 74.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.851 46.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.742.963 121.706
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.742.963 16.689.156
Ticari Alacaklar
10 8.912.758 3.642.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.912.758 3.642.744
Diğer Alacaklar
11 5.522 8.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.522 8.130
Stoklar
13 15.295.359 0
Peşin Ödenmiş Giderler
14 460.186 91.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12-33 0 3.965
Diğer Dönen Varlıklar
25 83.622.746 778.926
ARA TOPLAM
120.039.534 21.214.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.039.534 21.214.102
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
2.423 226.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.423 226.281
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.465.000 1.425.000
Maddi Duran Varlıklar
18 465.361.221 380.874.427
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 166.044 173.237
Şerefiye
20 79.243 79.243
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 86.801 93.994
Peşin Ödenmiş Giderler
14 77.790 5.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
467.072.478 382.704.778
TOPLAM VARLIKLAR
587.112.012 403.918.880
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 88
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 42.984.832 27.854.079
Ticari Borçlar
36.995.979 75.182.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 36.005.250 5.940.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 990.729 69.242.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 205.093 128.832
Diğer Borçlar
6.057.800 11.423.008
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 6.057.800 11.405.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 17.824
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 40.189.875 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.386 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 34.386 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 3.920.193 404.276
ARA TOPLAM
130.388.158 114.992.546
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.388.158 114.992.546
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 176.100.160 101.709.611
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 131.570 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
131.570 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 58.717.254 43.370.400
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.948.984 145.080.011
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
365.337.142 260.072.557
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
221.774.870 143.846.323
Ödenmiş Sermaye
26 40.000.000 40.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
26 17.518.803 17.518.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
73.101.910 12.426.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
73.101.910 12.426.215
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 73.121.866 12.426.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -19.956 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 70.472.389 1.458.236
Net Dönem Karı veya Zararı
26 20.681.768 72.443.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.774.870 143.846.323
TOPLAM KAYNAKLAR
587.112.012 403.918.880
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5-27 124.698.133 10.470.143 79.318.900 4.723.116
Satışların Maliyeti
5-27 -49.228.630 -9.173.653 -41.279.877 -2.912.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.469.503 1.296.490 38.039.023 1.810.120
BRÜT KAR (ZARAR)
75.469.503 1.296.490 38.039.023 1.810.120
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.691.997 -204.056 -757.517 -48.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 1.803.765 2.291.515 1.272.595 2.222.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -130.220 -151.093 -13.929 -68.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.451.051 3.232.856 38.540.172 3.916.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 11.226.695 0 214.709 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -15.193 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.662.553 3.232.856 38.754.881 3.916.680
Finansman Gelirleri
30 1.939.417 760.510 1.629.554 262.410
Finansman Giderleri
31 -69.686.518 -9.192.097 -37.070.689 -403.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.915.452 -5.198.731 3.313.746 3.776.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.766.316 -413.330 223.929 -236.835
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 1.766.316 -413.330 223.929 -236.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.681.768 -5.612.061 3.537.675 3.539.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.681.768 -5.612.061 3.537.675 3.539.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26 20.681.768 -5.612.061 3.537.675 3.539.177
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 0,52000000 -112,24000000 0,09000000 70,78000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.706.895 43.111.498 -71.081 30.403.434
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 77.854.937 55.271.151 0 38.978.991
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -19.956 0 -71.081 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -17.128.086 -12.159.653 0 -8.575.557
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.128.086 -12.159.653 0 -8.575.557
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.706.895 43.111.498 -71.081 30.403.434
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.388.663 37.499.437 3.466.594 33.942.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26 81.388.663 37.499.437 3.466.594 33.942.611
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887655
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