***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 17.547.633 12.959.027 -12.552 937.975 31.482.083 31.482.083Transferler-1.766.232 22.600.817 -937.975 19.896.610 19.896.610Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)65.516.364 65.516.364 65.516.364Dönem Karı (Zararı)65.516.364 65.516.364 65.516.364Sermaye Arttırımı39.950.000 39.950.000 39.950.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi24.971.170 24.971.170 24.971.170Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 42.518.803 11.192.795 22.588.265 65.516.364 181.816.227 181.816.227Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 42.518.803 11.192.795 22.588.265 65.516.364 181.816.227 181.816.227Transferler47.884.124 47.884.124 47.884.124Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)170.721.364 5.246 16.105.856 186.821.974 186.821.974Dönem Karı (Zararı)16.105.856 16.105.856 16.105.856Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)170.721.364 5.246 170.716.118 170.716.118Sermaye Arttırımı24.000.000 24.000.000 24.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-27.349.387 -27.349.387 -27.349.387Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)177.664.779 177.664.779 177.664.779Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.846.913 41.468.372Dönem Karı (Zararı)81.622.220 65.516.364Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-65.835.522 -20.657.040Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 11.640.552 8.264.393Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.870 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-77.796.525 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -9.803Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler328.321 3.966Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -28.915.596İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler54.060.215 -3.390.952Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -8.177.241 -3.735.430Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 220.158 355.905Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -22.124.061 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 95.547.207 -10.803.944Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -11.405.848 10.792.517Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları69.846.913 41.468.372YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-106.580.694 -24.021.277Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-100.318.099Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -6.455.000 -1.540.080Alınan Faiz26 5.487.296 760.510Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.294.891 -23.241.707FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI208.710.132 -125.416Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri177.664.779 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 24.650.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 81.390.982 13.350.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -30.411.438 -15.592.905Ödenen Faiz8 -19.934.191 -22.532.511YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)171.976.351 17.321.679NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)171.976.351 17.321.679DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.368.032 46.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ189.344.383 17.368.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 189.344.383 17.368.032Ticari Alacaklar10 12.640.618 4.463.377İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar12.640.618 4.463.377Diğer Alacaklar11-36 8.187 8.205İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 75İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.187 8.130Stoklar13 22.124.061 0Peşin Ödenmiş Giderler14 3.302 93.505Diğer Dönen Varlıklar25 40.680.073 1.147.587ARA TOPLAM264.800.624 23.080.706TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR264.800.624 23.080.706DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 50.000 50.000Diğer Alacaklar11 6.143 226.281İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.143 226.281Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 1.600.000 1.425.000Maddi Duran Varlıklar18 967.102.015 470.462.658Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 237.412 258.105Şerefiye20 79.243 79.243Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar158.169 178.862Peşin Ödenmiş Giderler14 0 5.836TOPLAM DURAN VARLIKLAR968.995.570 472.427.880TOPLAM VARLIKLAR1.233.796.194 495.508.586KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 88Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 81.087.560 36.787.469Diğer Finansal Yükümlülükler8 14.346Ticari Borçlar10-36 102.977.129 75.452.933İlişkili Taraflara Ticari Borçlar101.487.407 5.940.200İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.489.722 69.512.733Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 89.676 129.153Diğer Borçlar11-36 17.412 11.422.379İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 11.405.184İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.412 17.195Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 12.944.550 0Kısa Vadeli Karşılıklar15 19.118 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19.118 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 494.469 489.961ARA TOPLAM197.644.260 124.281.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER197.644.260 124.281.983UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 309.723.932 138.673.081Uzun Vadeli Karşılıklar15-24 43.474 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar43.474 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 135.546.811 50.737.295TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER445.314.217 189.410.376TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER642.958.477 313.692.359ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar590.837.717 181.816.227Ödenmiş Sermaye26 64.000.000 40.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26 177.664.779 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi26 15.169.416 42.518.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)181.908.913 11.192.795Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)181.908.913 11.192.795Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 181.914.159 11.192.795Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -5.246 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 70.472.389 22.588.265Net Dönem Karı veya Zararı26 81.622.220 65.516.364TOPLAM ÖZKAYNAKLAR590.837.717 181.816.227TOPLAM KAYNAKLAR1.233.796.194 495.508.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5-27 143.930.844 23.976.759Satışların Maliyeti5-27 -77.450.803 -21.023.629TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.480.041 2.953.130BRÜT KAR (ZARAR)66.480.041 2.953.130Genel Yönetim Giderleri28-29 -2.569.993 -690.591Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5-30 10.659.917 96.818Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler5-30 -443.048 -253.241ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.126.917 2.106.116Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5-33 91.938.085 80.838.587Yatırım Faaliyetlerinden Giderler5-33 -15.193 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)166.049.809 82.944.703Finansman Gelirleri5-31 5.487.296 760.510Finansman Giderleri5-32 -97.730.716 -22.532.513SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.806.389 61.172.700Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.815.831 4.343.664Dönem Vergi (Gideri) Geliri-186.654 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 8.002.485 4.343.664SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)81.622.220 65.516.364DÖNEM KARI (ZARARI)81.622.220 65.516.364Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26 81.622.220 65.516.364Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 35 1,28000000 1,64000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar184.151.812 5.572.932Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 183.680.391 -1.766.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -5.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 476.667 7.339.164Dönem Vergi (Gideri) Geliri-186.654 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri663.321 7.339.164Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)184.151.812 5.572.932TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)265.774.032 71.089.296Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları265.774.032 71.089.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910604BIST